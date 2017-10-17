السطو مجددا على اتحاد الأدباء بعدن ..لمن الأمن اليوم؟
صورة لعملية البسط السابقة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:38 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أثارت واقعة سطو تعرض لها مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن مجددا جدلا واسع النطاق بعدن حيث أنها تأتي عقب شهرين فقط على واقعة سطو سابقة .
وقال مسئولون في الاتحاد الحكومي لصحيفة "عدن الغد" ان المبنى تعرض للسطو مجددا والذي بات مدمرا عقب قصف طائرات التحالف العربي له خلال الحرب الأخيرة بعدن .
ورغم مرور أكثر من 5 أيام على واقعة السطو الجديدة إلا ان أيا من القوات الأمن الأمنية المختلفة لم تحرك ساكنا .
وتسلط هذه الواقعة الضوء على حالة العشوائية التي باتت تعاني منها عدن وعدم قدرة السلطات الحكومية على العمل بشكل متناسق ووقف كافة الاختلالات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة .
ووجهت قيادة اتحاد الادباء أكثر من مناشدة لوقف عملية البسط لكن دون جدوى .
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