السطو مجددا على اتحاد الأدباء بعدن ..لمن الأمن اليوم؟

أثارت واقعة سطو تعرض لها مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن مجددا جدلا واسع النطاق بعدن حيث أنها تأتي عقب شهرين فقط على واقعة سطو سابقة .

وقال مسئولون في الاتحاد الحكومي لصحيفة "عدن الغد" ان المبنى تعرض للسطو مجددا والذي بات مدمرا عقب قصف طائرات التحالف العربي له خلال الحرب الأخيرة بعدن .

ورغم مرور أكثر من 5 أيام على واقعة السطو الجديدة إلا ان أيا من القوات الأمن الأمنية المختلفة لم تحرك ساكنا .

وتسلط هذه الواقعة الضوء على حالة العشوائية التي باتت تعاني منها عدن وعدم قدرة السلطات الحكومية على العمل بشكل متناسق ووقف كافة الاختلالات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة .

ووجهت قيادة اتحاد الادباء أكثر من مناشدة لوقف عملية البسط لكن دون جدوى .

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