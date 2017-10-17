MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:29 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السطو مجددا على اتحاد الأدباء بعدن ..لمن الأمن اليوم؟
أخبار وتقارير

السطو مجددا على اتحاد الأدباء بعدن ..لمن الأمن اليوم؟

صورة لعملية البسط السابقة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:38 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

أثارت واقعة سطو تعرض لها مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن مجددا جدلا واسع النطاق بعدن حيث أنها تأتي عقب شهرين فقط على واقعة سطو سابقة .

وقال مسئولون في الاتحاد الحكومي لصحيفة "عدن الغد" ان المبنى تعرض للسطو مجددا والذي بات مدمرا عقب قصف طائرات التحالف العربي له خلال الحرب الأخيرة بعدن .

ورغم مرور أكثر من 5 أيام على واقعة السطو الجديدة إلا ان أيا من القوات الأمن الأمنية المختلفة لم تحرك ساكنا .

وتسلط هذه الواقعة الضوء على حالة العشوائية التي باتت تعاني منها عدن وعدم قدرة السلطات الحكومية على العمل بشكل متناسق ووقف كافة الاختلالات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة .

ووجهت قيادة اتحاد الادباء أكثر من مناشدة لوقف عملية البسط لكن دون جدوى .


المزيد في أخبار وتقارير
غياب المفلحي : محافظ بلا محافظة
  يقبع عبدالعزيز المفلحي وهو اخر محافظ معين لمدينة عدن بشقة صغيرة وسط العاصمة المصرية حيث تقول ادارته منذ اكثر من شهر انه يتلقى العلاج هناك . ورغم ان الرجل عين قبل
السطو مجددا على اتحاد الأدباء بعدن ..لمن الأمن اليوم؟
  أثارت واقعة سطو تعرض لها مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن مجددا جدلا واسع النطاق بعدن حيث أنها تأتي عقب شهرين فقط على واقعة سطو سابقة . وقال مسئولون في
غموض يحيط بمصير المئات من الجنود الجنوبيين في السعودية
يحيط الغموض بمصير المئات من المجندين الجنوبيين في المملكة العربية السعودية. وقبل حوالي شهرين نقل المئات من الجنود الجنوبيين التابعين لقوات مكافحة الإرهاب الى




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در
اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات
جرحى في اشتباكات مسلحة بين نائب المنطقة الامنية الثانية وجنود من شرطة المعلا
فضل حسن : لن يزايدوا علينا
مشائخ الصبيحة يعلنون التحكيم لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في واقعة التقطع لموكبه
مقالات الرأي
  الدكتور احمد عوض بن مبارك شخصية يمنية فريدة جمعت من الخصال والمواهب والذكاء والتواضع والبساطة والقيم
  استقطبت اليمن الأضواء واللعنات بعد 22 مايو 1990 , بسبب   الوحدة وانتشار المنظمات الإرهابية والتطرف
  حين نمسك بالقلم لنكتب عن قضية أو نستعرض موقفا أو نصف أحداثا فإننا نترك  لخيالنا الواسع أن يسهب وينظر
- اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بما يجري في بيحان لدرجة ان البعض ضخم ماجرى وان المسالة ساعات ويجتاح
القدرة الهائلة لإعلام حزب الإصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة
ياسيادة الرئيس هل من واجب اشرف من هذا تفرضه عليك مسؤوليتك ودينك وأخلاقك. واجب تسديد ديونهم فأنت ولي
منذ الستينات في الجنوب وفي كل دورة صراع وعنف يتم إبعاد النخب المدنية من كل اتجاه وتيار ليحل محلها مناضلون من
عندما كان مقر عملي بعاصمة محافظة شبوة " عتق " التقيت بشائب شبواني شديد المزح والدعابة ,برفقته مجموعة شباب
ننصح الذين يتمشدقون ويتحدثون بإسهاب حول الجنوب وشعب الجنوب والقضية الجنوبية وهم في الابراج العالية ويتنقلون
والت ديزني قال: " لو استطعت ان تحلم بشيء، فإن قدرتك على الحلم تستطيع ان تؤهلك لتحقيقه" . مقولة رائعة وصحيحة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
الف مبروك للإعلامي صالح الهندوان تخرجه من كلية العلوم التطبيقية بسيئون من قسم إدارة الأعمال
وفيات
صبراً آل الشَّيخ « علي شيخ المُسلِمَانِي »
تعزية
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017