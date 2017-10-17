غموض يحيط بمصير المئات من الجنود الجنوبيين في السعودية
جنود جنوبيون خلال عرض عسكري بعدن - أرشيف عدن الغد
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:30 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
يحيط الغموض بمصير المئات من المجندين الجنوبيين في المملكة العربية السعودية.
وقبل حوالي شهرين نقل المئات من الجنود الجنوبيين التابعين لقوات مكافحة الإرهاب الى المملكة العربية السعودية للتدريب والتأهيل.
وقال جنود جنوبيون لـ(عدن الغد) أنهم أكملوا الدورات التدريبية إلا أن السلطات السعودية ترفض عودتهم الى عدن حتى الآن.
وأضاف الجنود أن السلطات السعودية أخبرتهم بنقلهم في القريب العاجل الى الجبهات في الحد الجنوبي للمملكة.
واشار الجنود إلا أن قيادة قوات مكافحة الإرهاب أخبرتهم بذهابهم للتدريب في السعودية وعودتهم بعد ذلك للعاصمة عدن.
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