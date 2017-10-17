شركة نقل جماعية للركاب تثير غضب مسافرين
مسافرون يدفعون حافلة ركاب بالقرب من الحدود اليمنية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:23 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اثارت شركة نقل جماعية للركاب وتعرف بشركة بن معمر للنقل غضب مسافرين كثر بين السعودية واليمن بسبب تهالك اسطول نقلها البري ووقوع حوادث مرورية بسبب ضعف السيارات.
وقال مسافرون على طول خطوط سفر بين السعودية واليمن لصحيفة "عدن الغد" ان شركة بن معمر باتت تستعين بحافلات متهالكة تتعرض لاعطاب كثيرة .
وقبل عدة أيام لقي عدد من المسافرين مصرعهم اثر حادث مروري لحافلات تابعة لشركة بن معمر بمنطقة الوديعة على الحدود السعودية اليمنية.
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