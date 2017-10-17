المخلوع صالح يظهر مع الفريق الطبي الروسي عقب إجراءه عملية جراحية في صنعاء
صنعاء (عدن الغد) خاص:
ظهر الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مجددا، اليوم الثلاثاء، عقب إجراءه عملية جراحية تكللت بالنجاح وفقا لمصادر مقربة منه.
وجاء ظهور صالح أثناء تكريمه للبعثة الطبية الروسية والفريق الطبي اليمني، الذين أجروا له العملية الجراحية، في العاصمة صنعاء، عقب اصابته بأزمة قلبية حادة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع صالح والبعثة الطبية الروسية والفريق الطبي اليمني، اثناء تكريمه لهم في صنعاء.
وكرم صالح البعثة الطبية الروسية في حرم منزله الذي تعرض لقصف من قبل طائرات التحالف بصنعاء قبل أشهر.
وكان صالح قد خضع لعملية جراحية، الاسبوع الماضي، اجراها فريق طبي روسي، سمح له من قبل التحالف بالوصول الى صنعاء، باعتبارها حالة انسانية.
وأثار سماح التحالف للفريق الروسي بالوصول الى صنعاء لإنقاذ صالح الذي يعتبر العدو اللدود للتحالف، العديد من التساؤلات.
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