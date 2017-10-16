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فضل حسن : لن يزايدوا علينا

الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:26 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

قال اللواء فضل حسن محمد في تعليقه على فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ان من نشر الفيديو لم يظهر كامل الحوار الذي دار بينه وبين الشباب الذين قدموا الى الكلية الحربية لمنع رفع علم اليمن في العرض العسكري الذي اقيم السبت الماضي .

وقال : انني حين قلت هذا علم الحزب الاشتراكي ممازحا اياهم وهم من الشباب الذين تعرفت عليهم اثناء الحرب في جبهات عدن منها جبهة راس عمران قلت عقب تعليقهم نعم هو علم الجنوب وافتخر به وبالجنوب وبالحزب الاشتراكي الذي كان له الفضل في جعل هذه الكلية من اكبر الصروح العسكرية في المنطقة ثم اخذت العلم وقبلته.. لكن يؤسفني ان هذا لم يظهر في الصورة بل حتى الصوت تم التلاعب به وهذا عمل غير اخلاقي ومهني ولا يضر الا بسمعة مصدره.

وأضاف قائد المنطقة العسكرية اللواء فضل حسن: "ان علم الجنوب فوق رؤوسنا ليس من اليوم بل منذ ان مضينا نشق ملاحم التحرير تحت رايته وسقط الالاف من ابطال الجنوب بين شهيد وجريح بينهم خمسة عشر 15 شهيد من اهلي ومن المؤسف ان يتم توظيفه للمزايدة والتخوين لاغراق لحمة الصف الوطني الجنوبي في مناكفات لاطائل لها وفي هذه المرحلة الحساسة ومن قبل من تواروا وقالوا حينها ان هذه الحرب لا تعنينا

واختتم اللواء فضل حسن بقوله : "ان تمسكنا بشرعية قيادتنا السياسية ممثلة بشرعية الرئيس هادي وبمشروعنا الوطني الممهور بنهر من دماء الشهداء خطان احمران لا يجوز الجدل فيهما او المساومة وملتزمون بهما كإلتزامنا بالحفاظ على منجزات التحرير على ارضنا وبالوفاء لحلفائنا في التحالف العربي ولسنا بحاجة الى من يشهد لنا بأننا اهل وفاء كما ان من تفرغ للتدليس علينا لن ينال من عزائمنا ونضالنا وتضحياتنا في سبيل استعادة دولتنا واعادة بناء مؤسساتها ومنها المؤسسة العسكرية والامنية


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فضل حسن : لن يزايدوا علينا
قال اللواء فضل حسن محمد في تعليقه على فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ان من نشر الفيديو لم يظهر كامل الحوار الذي دار بينه وبين الشباب الذين قدموا الى الكلية




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