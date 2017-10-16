معالي وزير الاوقاف يطمئن على صحة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بالقاهرة

مقالات الرأي

علي الأحمدي عقلية القرية عندما تدير دولة! منذ الستينات في الجنوب وفي كل دورة صراع وعنف يتم إبعاد النخب المدنية من كل اتجاه وتيار ليحل محلها مناضلون من

بدر قاسم محمد الفرار .. والفرار الآخر! عندما كان مقر عملي بعاصمة محافظة شبوة " عتق " التقيت بشائب شبواني شديد المزح والدعابة ,برفقته مجموعة شباب

حسن العجيلي كيف لمن اضاع الجنوب وهو حاكم أن يعيده وهو لاجئ خارجه ؟!!! ننصح الذين يتمشدقون ويتحدثون بإسهاب حول الجنوب وشعب الجنوب والقضية الجنوبية وهم في الابراج العالية ويتنقلون

ضياء سروري (دليلي) احتار! والت ديزني قال: " لو استطعت ان تحلم بشيء، فإن قدرتك على الحلم تستطيع ان تؤهلك لتحقيقه" . مقولة رائعة وصحيحة

حيدره محمد مناضل من دولة (سلوى) الاتحادية ..! واخيرا قرر المناضل ان يتنحى وان يترجل من على صهوة جواده الدميه! وان يرمي سيفه الخشبي ودرعه الكريستيالي

د.عيدروس النقيب هل حكومة الشرعية فعلا عاجزة؟ المشكلة الرئيسية في الجنوب تتمحور حول عجز الحكومة الشرعية عن تقديم أي حق من حقوق المواطنين التي تقتضيها

علي البخيتي الشعب اليمني المُغَيَب... لماذا يتعاطف الغرب مع الحوثيين؟ لا يعرف العقل الغربي والأجنبي عموماً من منطقتنا الا النفط، فهو الثروة الوحيدة التي جعلت المنطقة تظهر على

علي محمد جارالله الإنتقالي و الحراك ... ليس أمامكم الا الاتفاق ... و من يرفضه يكون خاطئا انني و من خلال علاقتي مع بعض الأخوة في المجلس الانتقالي، و صداقتي للكثير منهم، و كذلك الأخوة في الحراك و

ناصر صالح العبادي ما الذي حققته الثورات حتى نحتفل بها منذ اكثر من 50 عام ونحن نحتفل بأعياد الثورات اليمنية سوا التي قامت في الشمال او الجنوب سبتمبر واكتوبر وتصرف