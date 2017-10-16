العسل من على سرير المرض يهنئ بنجاح فعاليتي اكتوبر بالخور والمعلا ويدعو الى توحيد نوفمبر

اطمأن ظهر يوم الاثنين النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الاخ فؤاد راشد على صحه المناضل الوطني عباس العسل عضو هيئه رئاسة المجلس الاعلى الناطق الرسمي لمجلس الحراك بمحافظه ابين والذي يتماثل للشفاء بعون الله ويخضع حاليا للفحوصات والنقاهة بمستشفى الوالي بالعاصمة عدن .

ونقل النائب الاول للمجلس الاخ فؤاد راشد اثناء معاودته للمناضل عباس العسل برفقة عدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الاعلى تمنيات رئاسة المجلس والهيئات القيادية بمجالس الحراك بالمحافظات ودعواتهم الصادقة بالشفاء العاجل له ويلبسه المولى العلي القدير لباس العافية الدائم .

وعبر العسل عن بالغ ارتياحه بزياره قيادة المجلس العليا له للاطلاع على وضعه الصحي ومؤازرته مطمئنا الجميع على تجاوزه المرحلة الصعبة اثر الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمت به ومهنئا بنجاح احتفالية اكتوبر التي احتضنتها ساحة العروض ( الحرية ) بخور مكسر وكذا نجاح فعالية اكتوبر بشارع مدرم بالمعلا املا ان يتوحد الجميع في فعالية 30 نوفمبر القادمة .

رافق النائب الاول لرئيس المجلس كل من الاخوة عبد الناصر الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية رئيس المجلس بالعاصمة عدن ومحمد الحضرمي الناطق الرسمي للمجلس ومحمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت وحسين القميشي رئيس دائرة الشهداء والجرحى بحضرموت وياسر بامثقال رئيس الدائرة الصحية للمجلس بالجنوب وعضو هيئة رئاسة المجلس ومحمد دنبع النخعي .

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