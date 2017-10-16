القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود : من ذكرى أكتوبر تؤخذ الدروس في تحقيق الإنتصارات

قال القيادي في المقاومة الجنوبية المرابط في جبهة الساحل في باب المندب نحو المخا عبد المجيد القعود أن الذكرى الرابعة والخمسين لقيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م التي قامت ضد المستعمر البريطاني من قمم جبال ردفان لن تمر مرور الكرام لإنها مهدت الطريق نحو نيل الإستقلال الوطني في جنوبنا الحبيب.

وأضاف القعود من تلك الثورة الوطنية العظيمة نستلهم الدروس في تحقيق الإنتصارات وهذا مايجب أن يؤخذ في تحقيق المكاسب الميدانية في القتال ضد القوات الإنقلابية التي قدمت من الشمال وهذا دافع نحو الإستماتة ودحر تلك القوات من الساحل الغربي حتى نؤمن الجنوب.

وأختتم إننا نستغل هذه المناسبة الوطنية لنقل لأبناء وطننا تهانينا ونقول لهم حافظوا على ثباتكم وتحملوا وتحلوا بالإرادة ونقول عن أنفسنا لاتشغلوا أنفسكم بالقلق علينا فنحن نقاتل بثبات فلقد عزمنا على هذا الإتجاه وخوض هذا النضال ونسأل الله أن يعطينا المزيد من الصبر والقوة والصمود.

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