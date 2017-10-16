نائب وزير التجارة والصناعة يتراس وفد بلادنا فى منتدى الاقتصاد والتعاون لدول وسط آسيا

تم اليوم الاثنين 16 أكتوبر بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" انعقاد الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون لدول وسط اسيا بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".

وترأس وفد بلادنا، الاستاذ، سالم سلمان الوالي، نائب وزير التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، حيث

بدات اعمال الدورة الثانية بافتتاح رسمي برئاسة الرئيس علي امام رحموف رئيس جمهورية طاجيستان والجامعة العربية وحضور وفود عربية وآسيوية رفيعة المستوئ من ٢٦ دولة

وقال، الوالي، إن اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين اليمن ودول آسيا الوسطى بصفة عامة، وطاجيستان بصفة خاصة.

وأشار الوالي، في كلمتة امام الحضور إلى أن التقارب العربي واليمني الآسيوى يأتى فى إطار حرص اليمن على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات، بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، من خلال زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ومن المقرر أن تنبثق عن المنتدى بيان يعزز اواصر الترابط الاقليمي بين الكتلتين من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

شارك في الوفد السفير، رياض العكبري، مندوب بلادنا بجامعة الدول العربية.

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