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الحوثيون يساومون خروج صالح للعلاج مقابل عودة أحمد علي إلى صنعاء

الاثنين 16 أكتوبر 2017 08:49 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

فرض الحوثيون شروطاً على الرئيس اليمني السابق علي صالح مقابل السماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، حيث ربطوا سفره بعودة نجله المعين سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقالت مصادر مطلعة إن الحوثيين رهنوا السماح للمخلوع صالح بالمغادرة إلى روسيا أو أي دولة أخرى للعلاج، بعودة نجله أحمد علي صالح، وبقاء نجله الآخر صلاح وابن أخيه طارق تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب ما أكدت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادرها، فإن الوضع الصحي للمخلوع لا يزال غير مستقر، وأن الفريق الطبي أوصى بنقله إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وأفادت المصادر، أن رئيس ما يسمى "المجلس الثوري الحوثي" محمد الحوثي أبلغ نجل شقيق المخلوع طارق محمد عبدالله صالح، أنه إذا أراد عمه المغادرة عليه أن يعيد نجله أحمد علي صالح إلى صنعاء، مع بقاء نجله الثاني صلاح ونجل شقيقه طارق تحت الإقامة الجبرية، وذكرت أن هذه الشروط أدت إلى ارتفاع ضغط المخلوع ما ضاعف من مشاكله الصحية.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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