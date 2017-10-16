في الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من الاشخاص داخل منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ويبدو بصحة جيدة

نشر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اول صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات جراء عملية جراحية اجريت له قبل عدة ايام .

وفي الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من الاشخاص داخل منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ويبدو بصحة جيدة

واجريت لصالح عملية جراحية وصفت بالناجحة باحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء.

المزيد في أخبار وتقارير مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي" صباح اليوم الاثنين العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي. وخلال الزيارة اطلع اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات نشر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اول صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات جراء عملية جراحية اجريت له قبل عدة ايام . وفي الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من احتجاجات شعبية غاضبة بكريتر تطالب بتوفير المياه (مصور) شهدت المدينة القديمة بعدن (كريتر) يوم الاثنين احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير المياه للسكان . وانطلق السكان في تظاهرة غاضبة جابت ارجاء المدينةوصولا الى مقر مؤسسة