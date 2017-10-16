اندلاع اشتباكات بمأرب ومقتل شخصين
صورة لقتلى وجرحى المواجهات بمأرب يوم الاثنين
الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:17 مساءً
مأرب ((عدن الغد) خاص:
مأرب ((عدن الغد) خاص:
اندلعت صباح يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بمحيط مقر ادارة امن محافظة مأرب بين محتجين يطالبون بتغيير مدير امن المحافظة الجديد وبين قوات امنية .
وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان محتجين مسلحين حاصروا مقر ادارة الامن قبل ان تندلع اشتباكات .
ويطالب المحتجون بتغيير مدير امن مأرب عبدالملك المداني .
وعقد محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة لقاءاً إستثنائياً باللجنة الأمنية موجها بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة الإعتداء على بوابة المحافظة .
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