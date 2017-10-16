طالب يمني في ماليزيا يحرز أعلى درجة تخرج في تاريخ جامعته
الطالب هاشم يحيى
الاثنين 16 أكتوبر 2017 12:41 مساءً
ماليزيا(عدن الغد) خاص:
ماليزيا(عدن الغد) خاص:
حصل الطالب هاشم يحيى والذي تخرج يوم أمس الأحد من جامعة UTHM على أعلى درجة تخرج في جامعته وحاز على مرتبة الشرف والامتياز.
وكان تخصص هاشم يحيى تخصص الهندسة الميكانيكية والذي يعتبر من أحد العلوم أهمية خاصة في مجال المحركات والتوليد والهندسة بشكل عام.
ويعاني الطلاب في ماليزيا من مشاكل متعاقبة أهمها قطع الرسوم الدراسية عليهم ووصل بعضهم لحد الفصل من الجامعة.
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