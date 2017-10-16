طالب يمني في ماليزيا يحرز أعلى درجة تخرج في تاريخ جامعته

حصل الطالب هاشم يحيى والذي تخرج يوم أمس الأحد من جامعة UTHM على أعلى درجة تخرج في جامعته وحاز على مرتبة الشرف والامتياز.

وكان تخصص هاشم يحيى تخصص الهندسة الميكانيكية والذي يعتبر من أحد العلوم أهمية خاصة في مجال المحركات والتوليد والهندسة بشكل عام.

ويعاني الطلاب في ماليزيا من مشاكل متعاقبة أهمها قطع الرسوم الدراسية عليهم ووصل بعضهم لحد الفصل من الجامعة.

المزيد في أخبار وتقارير اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات نشر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اول صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات جراء عملية جراحية اجريت له قبل عدة ايام . وفي الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من احتجاجات شعبية غاضبة بكريتر تطالب بتوفير المياه (مصور) شهدت المدينة القديمة بعدن (كريتر) يوم الاثنين احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير المياه للسكان . وانطلق السكان في تظاهرة غاضبة جابت ارجاء المدينةوصولا الى مقر مؤسسة اندلاع اشتباكات بمأرب ومقتل شخصين اندلعت صباح يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بمحيط مقر ادارة امن محافظة مأرب بين محتجين يطالبون بتغيير مدير امن المحافظة الجديد وبين قوات امنية . وقال شهود عيان لصحيفة