وقفة احتجاجية لأمهات معتقلين امام مقر التحالف بعدن للمطالبة بالإفراج عنهم

نفذت العشرات من امهات المعتقلين وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم .

وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين بالكشف عن اسباب اعتقالهم وتقديم من تثبت عليه أي تهم للمحاكمة والافراج عن من لم تثبت عليهم أي تهم .

وطالبت الامهات بالكشف عن مصير عدد من ابنائهن تم اعتقالهم منذ اكثر من عام ولايعرف أهاليهم مكان تواجدهم .

الجدير بالذكر ان هذه الوقفة تعد الثالثة في الاشهر الماضية دون أي تحرك من قبل قوات التحالف العربي والكشف عن اسباب اعتقالهم .

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