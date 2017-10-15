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أخبار وتقارير

طماح : دور الإمارات في الجنوب في اعادة لم الشمل الجنوبي ومكافحة الإرهاب جعل قوى يمنية تصب جم غضبها ضدها

الأحد 15 أكتوبر 2017 08:10 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص:

قال مستشار محافظ لحج الامني العميد احمد طماح ان العداء الذي تتعرض له الامارات العربية المتحدة من بعض القوى في الداخل اليمني , ياتي كردة فعل ضد التقرب الاماراتي في نهجها للم الشمل الجنوبي الذي يلعب على وتره اعداء الجنوب .

واضاف العميد طماح وهو من ابرز القيادات العسكرية والامنية وقيادي في جبهات القتال بالحرب الاخيرة " بان الملف الامني ومكافحة الارهاب الذي شكلت الامارات والحزام الامني في الكفاح المستميت ضد الارهاب وكشف زيف التقارير الاستخباراتية الذي تغالط فيه تلك القوى ضد الامارات وحلفائها في الداخل .

وأوضح طماح بان الامارات احدى دول التحالف العربي المتصديه للمشروع الفارسي وشارك ابطال الامارات في ارض الجنوب وضحوا بخيرة ابنائهم واموالهم في ارض المعركه وامتزج الدم الاماراتي بالجنوبي وعرفنا منهم الصدق والوفاء والاخلاص... وهذا يجعلها في قائم الاستهداف من قبل الاعداء .
 
كما كشف طماح بانه بعد هزيمة المليشيات وطردهم من الجنوب قامت دولة الامارات  بتجميع الشباب وتشكيل الحزام الامني الذي حقق انجازات امنيه عظيمه باقل وقت واقل تكلفه وحقق ما عجزت عنه الجيوش والاجهزه الامنية السابقه .

وأكد بان الانتصارات الامنية على الارهاب فضحت زيف التقارير الاستخباراتية لنظام الاحتلال واذرعته الحزبية التي كانت تتضمن ان الجنوب بيئه حاضنه للارهاب وتخويف دول العالم من التقرب للجنوبيين هذه التقارير المخادعه انكشف زيفها وانجلى سواد الليل الدامس عن اهل الجنوب عندما وجدوا من يساندهم في مكافحة الارهاب الذي زرعه الاحتلال اليمني واحزابه الشيطانية .
اما على المستوى السياسي تدعم الامارات جهود القيادات في لم الشمل الجنوبي وانهى حالة الشتات وتهيئة الجنوب ليحتل مكانه الطبيعي .

وأشار طماح بان على الجنوبيين تقدير هذا الدور الاماراتي المميز الذي عاد للجنوب مكانته وهيبته وعدم الانصياع وراء الاشاعات والبلبلة التي لا تخدم الجنوب ارضاً وانساناً .


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