MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:00 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الصيادي: الحوثيون حاولوا اغتيال صالح قبل ايام في صنعاء
أخبار وتقارير

الصيادي: الحوثيون حاولوا اغتيال صالح قبل ايام في صنعاء

الأحد 15 أكتوبر 2017 06:32 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال وزير في الحكومة الشرعية أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تعرض لمحاولة اغتيال من قبل الحوثيين قبل ايام في صنعاء.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صلاح الصيادي أن عفاش "صالح" تعرض الى محاولة اغتيال في ١١ اكتوبر من قبل الحوثيين بست أصابع ديناميت شديدة الانفجار ووقعت على بعد أمتار قليله جداً منه وقد ركز الحوثيين ان يصادف اغتيال (عفاش) ذكرى اغتيال الشهيد الحمدي حتى يلبسون العملية غيرهم بعد ان ضَل الحوثة يترحمون على الحمدي خلال الاسبوعين الماضيين واللصاق صورة بجانب المدعو صالح الصماد في صنعاء.

وأضاف الوزير الصياي "اجريت لـ عفاش عمليات جراحية بفريق طبي روسي وتدخلت السعوديه للمرة الثانيه بانقاذ حياته ونصح الأطباء بضرورة اسعاف عفاش الى الخارج لإجراء عمليات اخرى دقيقة ولكن الحوثة رفضوا مغادرته صنعاء نهائياً حتى اللحظه هذه".

واردف قائلا: "الذي يشدني كثيراً الموقف الإنساني لمملكة الخير والانسانية (السعودية) والذي يخجلنا جدا كـ يمنيين ان اول تصريح كتبه متعهدون لـ عفاش بعد انتهاء العمليات الجراحية استمرار الاساءة للمملكة العربية السعودية من قبل عفاش في منشور قيل انه خطاب بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر ودم عمليته الطارئة لم يجف بعد".

وأشار الصيادي الى أنه ومع ذلك ستظل الشرعية والتحالف العربي عنوان للحق والخير والإنسانية وتخليص الشعب اليمني مما ابتلاهم بهذه الشرذمة الطاغية والظالمة السلالية الكهنوتيه الرجعية المتخلفة مهما كانت التضحيات، حسب وصفه، مؤكدا أن الانتصار الاخلاقي بالحروب يسبق دوماً الانتصارات الميدانية العسكرية.


المزيد في أخبار وتقارير
بن عرب: دعوات الانفصال غير مناسبة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن الدعوات لانفصال بعض الأقاليم «غير مناسبة» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الشرعية
الانجليز يتذكرون عدن مجددا عقب 54 عام على مغادرتهم لها
The Last Post اسم مسلسل مكوّن من ست حلقات، تعتزم قناة BBC عرضه وهو مسلسل قصة وحدة الجيش البريطاني التي تقاتل تمرد إرهابي في الشرق الأوسط والنساء والأطفال الذين كانوا معهم و
محذّراً من المجاعة.. الحزب الاشتراكي اليمني يدعو إلى ضبط الأمن وتصفية جيوب الفوضى والإرهاب
قال الحزب الاشتراكي اليمني في بيان له الأحد إن "استمرار الحرب الراهنة الموجهة نحو الشعب قد أدى إلى تجويع وتغييب المرتبات ومعاشات التقاعد، والخدمات الأساسية،




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الغفوري : حياة صالح أغلى ثمناً من حياة هادي في تقدير التحالف
قوة امنية تداهم منزل الناشط في الحراك الجنوبي محمد مظفر وتصادر اجهزة وكمبيوترات
مصدر طبي: وفاة نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري في ظروف غامضة بعدن
عاجل: غرق رجل وابنته في ساحل الغدير بعدن
صحفي إماراتي :انفصال الجنوب قرار جنوبي ولن تتدخل دول التحالف في التأثير على وجهة هذا القرار
مقالات الرأي
  عندما تم إبعاد الضباط العوالق من جيش الجمهورية الجنوبية الوليدة لم يكن يخطر في بال من وقع على قرار
الإعلان الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل جمعية وطنية جنوبية ، يُعد بمثابة خطوة تاريخية في تاريخ
يتضح من تضاعيف الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها النظام القطري ضد قيادة المملكة للتحالف العربي في اليمن أنه
في مطار فنو كو فو الدولي جنوب غرب العاصمه الروسية حطت طائرة العاهل السعودي الملك سلمان ، زيارة الملك سلمان
لا يزال اليمن يمر بوضع غير مستقر، والخلافات السياسية والجدل الوطني مستمر في هذا البلد الذي يدفع ثمن سنوات من
مع التقدير لرأي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولمن يناقشون باهتمام موضوع الجمعية
 لقد صادف ان التقيت بعد صلاة الجمعة الماضية صديق وهو اب لشهيد سقط في معركة تحرير منطقة خورمكسر من الاحتلال
مما لا شك فيه , بعد حرب 94م , أن الرئيس المخلوع " علي عبدالله صالح " , قد أسس في الجنوب قاعدة راسخة له . بناها بمن
  حسن يتسمع مسجلة بصوت عالي: العطروش يغني برع يأستعمار برع من أرض الأحرار برع .. أبو حسن يدخل عليه الغرفة:
مع إيماني ودعمي الكامل غير المشروط للمجلس الأنتقالي كمواطنة جنوبية، فأن اعلانه أمس عن تشكيل جمعية عمومية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك التفوق
وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر
وفيات
مدير مكتب تربية المضاربة يعزي القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الأغبري
عزاء ومواساة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017