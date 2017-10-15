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الغفوري : حياة صالح أغلى ثمناً من حياة هادي في تقدير التحالف

الأحد 15 أكتوبر 2017 06:06 مساءً
بون ((عدن الغد) خاص:

 

قال السياسي اليمني والكاتب مروان الغفوري  ان حياة صالح أغلى ثمناً من حياة هادي في تقدير التحالف وذلك في تعليق له على عملية جراحية اجريت لصالح مؤخرا في صنعاء .

وقال الغفوري :" تشككت من الاخبار التي تواردت عن مرض صالح. وللبحث عن توضيح قمت بالتواصل مع من يملكون المعلومة..

يبدو أن صالح كان بحاجة لعملية متوسطة (لا أعلم طبيعتها). رفض صالح ان يخضع للعلاج على أيدي أطباء يمنيين فهو لم يعد يثق بأحد في صنعاء.

قامت الإمارات بالتواصل مع الأميركان والروس، فاختار صالح الروس. السعودية خارج الحسابات، لذلك بادرت بقبول الفكرة الإماراتية كما هي. مؤخراً تتحرك السعودية كعربة تابعة للسياسة الخارجية الإماراتية.

تحمس الأميركان والروس، كما التحالف، لعلاج الرجل. فالإمارات تقدمه دولياً باعتباره حلا مثالياً للنزاع في اليمن، بما في ذلك جنوب اليمن. قبل ثلاثة أعوام كان الخوف ينصب على حياة هادي باعتباره الصيغة الوحيدة المتوفرة للمشروعية السياسية. مؤخراً، وعلى نحو متزايد، أصبحت حياة صالح أغلى ثمناً من حياة هادي في تقدير التحالف.

لا تزال حسابات التحالف مضطربة لكنها كلها تصبو للخروج من المأزق اليمني بعد ان تنجح في خلق جمهورية موز، بلا ملامح ولا ديموقراطية. وبعد أن تكون قد أخمدت القوى الديموقراطية بدعاوى شتى، وامتلكت قرار القادة الجنوبيين وإرادتهم وأرزاقهم. هناك قوى محلية ستنجح للمرة الثالثة في الوقوع في سوء التقدير.


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تعليقات القراء
282670
[1] من السذاجه والغباء. جهل حقيقية المخلوع من هو اليوم في ميزان الواقع
الأحد 15 أكتوبر 2017
سامي | حجه
بعد كل ما هو حاصل وما هو واقع الا ان نجل من بعض الناس ينهق بنهيق الاغبياء والتعساء لكن واقع الحال يوحي لنا عن من هم على شاكلت هذا الزمره ان ما يحملونه في نفوسهم من حقد وكره لشخص علي عبدالله صالح هو ما يدعوهم الى تزيف الحقيقه وتغير المصطلحات لا لشي غير للارتزاق وعلى رغم ما بقولنه وما يزيدونه لا يغير في واقع وحقيقة الرجل شي فرجل معرف شخصاًوحجماً وقمنتاً في عيون من هم في حجمه ومكانة اما من هم في زمرة المنحطين على كل الصعد فلا يمثل قولهم غير مما يمثل قطرة في بحر اليوم وقد عرف العالم بحج هذا الرجل نجد هناك بعض الانفس الحاقده على شخص هذا الرجل تطفح زوراً بما لم ولن ولا يغير في واقع الحال شياً الان ان اثبت هذا الرجل ألقيه الفعليه العالميه والثقل الرزين الذي يمثلها فلا نقول له موت بغلكم فالقافلة تسير والكلاب تنبح عرف العالم من أنتم وما حقيقتكم ومن هو المخلوعين الفعلين ارض اليمن طيبه مباركه طيبه لا ترضى بن يعيش عليه أمثال هذه الشرذمة المجوره التي عرف الله تعالى ارض اليمن حقيقة الصادقين من الكاذبين والمنافقين فنبذتهم وسيظهر الله هذه الارض من مخالفات وبقايا نجاسة هذه الشرذمة حماك الله يا اباء احمد وجعلك العز والفخر لهذه الارض وكواء بك نفس كل حاقد وشاني لشخصك



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