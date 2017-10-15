الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة

قال الاعلامي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "الامناء" عدنان الاعجم ان الجنوبيين افشلوا مخططات الفتنة المناطقية التي كانت تحاك ضدهم .

وعلق الاعجم على التطورات الاخيرة بالقول :" أكبر مكسب تحقق في فعاليات أكتوبر الرسائل التي وجهها الجنوبين الى الداخل والخارج وهي :

# أن الجنوبيين افشلوا ورقة المناطقية التي راهن عليها البعض فكان الشنفرة /وهاني اليزيدي /وابو مشعل /في ساحة العروض

والزبيدي /واللواء بن بريك /والملس والشيخ العولقي /والشيخ السليماني /

في المعلا

وبالتالي أحرقت ورقة المناطقية بهذا التنوع والفعل السياسي الجنوبي

# أثبت الشعب الجنوبي انه أصبح ناضج سياسيا فلم يعد يلتزم بتوجيهات النخب بل انه يتحرك لمصلحة الجنوب

# افشل الجنوبيون مخططات جرهم إلى مربع العنف ورسموا لوحة في غاية الروعة أحبطت مساعي البعض فلم تطلق رصاصة بوجود عشرات الآلاف في يوم أكتوبر الاغر وهي رسالة في غاية الأهمية مفادها أن الجنوبيين استوعبوا الدرس ويعلمون ماذا يحاك ضدهم

وبالتالي استطاع الشارع الجنوبي تحقيق مكاسب سياسية إضافية نحو الطريق للقادم الذي سيكون مفصليا في مسيرة الثورة الجنوبية

المزيد في أخبار وتقارير بن عرب: دعوات الانفصال غير مناسبة أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن الدعوات لانفصال بعض الأقاليم «غير مناسبة» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الشرعية الانجليز يتذكرون عدن مجددا عقب 54 عام على مغادرتهم لها The Last Post اسم مسلسل مكوّن من ست حلقات، تعتزم قناة BBC عرضه وهو مسلسل قصة وحدة الجيش البريطاني التي تقاتل تمرد إرهابي في الشرق الأوسط والنساء والأطفال الذين كانوا معهم و محذّراً من المجاعة.. الحزب الاشتراكي اليمني يدعو إلى ضبط الأمن وتصفية جيوب الفوضى والإرهاب قال الحزب الاشتراكي اليمني في بيان له الأحد إن "استمرار الحرب الراهنة الموجهة نحو الشعب قد أدى إلى تجويع وتغييب المرتبات ومعاشات التقاعد، والخدمات الأساسية،