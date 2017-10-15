MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:00 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة
أخبار وتقارير

الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة

الأحد 15 أكتوبر 2017 05:34 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال الاعلامي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "الامناء" عدنان الاعجم ان الجنوبيين افشلوا مخططات الفتنة المناطقية التي كانت تحاك ضدهم .

وعلق الاعجم على التطورات الاخيرة بالقول :" أكبر مكسب تحقق في فعاليات أكتوبر الرسائل التي وجهها الجنوبين الى الداخل والخارج وهي :

# أن الجنوبيين افشلوا ورقة المناطقية التي راهن عليها البعض فكان الشنفرة /وهاني اليزيدي /وابو مشعل /في ساحة العروض

والزبيدي /واللواء بن بريك /والملس والشيخ العولقي /والشيخ السليماني /

في المعلا

وبالتالي أحرقت ورقة المناطقية بهذا التنوع والفعل السياسي الجنوبي

# أثبت الشعب الجنوبي انه أصبح ناضج سياسيا فلم يعد يلتزم بتوجيهات النخب بل انه يتحرك لمصلحة الجنوب

# افشل الجنوبيون مخططات جرهم إلى مربع العنف ورسموا لوحة في غاية الروعة أحبطت مساعي البعض فلم تطلق رصاصة بوجود عشرات الآلاف في يوم أكتوبر الاغر وهي رسالة في غاية الأهمية مفادها أن الجنوبيين استوعبوا الدرس ويعلمون ماذا يحاك ضدهم

وبالتالي استطاع الشارع الجنوبي تحقيق مكاسب سياسية إضافية نحو الطريق للقادم الذي سيكون مفصليا في مسيرة الثورة الجنوبية

 


المزيد في أخبار وتقارير
بن عرب: دعوات الانفصال غير مناسبة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن الدعوات لانفصال بعض الأقاليم «غير مناسبة» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الشرعية
الانجليز يتذكرون عدن مجددا عقب 54 عام على مغادرتهم لها
The Last Post اسم مسلسل مكوّن من ست حلقات، تعتزم قناة BBC عرضه وهو مسلسل قصة وحدة الجيش البريطاني التي تقاتل تمرد إرهابي في الشرق الأوسط والنساء والأطفال الذين كانوا معهم و
محذّراً من المجاعة.. الحزب الاشتراكي اليمني يدعو إلى ضبط الأمن وتصفية جيوب الفوضى والإرهاب
قال الحزب الاشتراكي اليمني في بيان له الأحد إن "استمرار الحرب الراهنة الموجهة نحو الشعب قد أدى إلى تجويع وتغييب المرتبات ومعاشات التقاعد، والخدمات الأساسية،




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الغفوري : حياة صالح أغلى ثمناً من حياة هادي في تقدير التحالف
قوة امنية تداهم منزل الناشط في الحراك الجنوبي محمد مظفر وتصادر اجهزة وكمبيوترات
مصدر طبي: وفاة نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري في ظروف غامضة بعدن
عاجل: غرق رجل وابنته في ساحل الغدير بعدن
العولقي : (بن دغر) كان حصيفا وسياسيا محنكا عندما ترفّع عن القيام برد الفعل بشأن ما تعرض له موكبه من تقطع وإطلاق نار
مقالات الرأي
  عندما تم إبعاد الضباط العوالق من جيش الجمهورية الجنوبية الوليدة لم يكن يخطر في بال من وقع على قرار
الإعلان الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل جمعية وطنية جنوبية ، يُعد بمثابة خطوة تاريخية في تاريخ
يتضح من تضاعيف الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها النظام القطري ضد قيادة المملكة للتحالف العربي في اليمن أنه
في مطار فنو كو فو الدولي جنوب غرب العاصمه الروسية حطت طائرة العاهل السعودي الملك سلمان ، زيارة الملك سلمان
لا يزال اليمن يمر بوضع غير مستقر، والخلافات السياسية والجدل الوطني مستمر في هذا البلد الذي يدفع ثمن سنوات من
مع التقدير لرأي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولمن يناقشون باهتمام موضوع الجمعية
 لقد صادف ان التقيت بعد صلاة الجمعة الماضية صديق وهو اب لشهيد سقط في معركة تحرير منطقة خورمكسر من الاحتلال
مما لا شك فيه , بعد حرب 94م , أن الرئيس المخلوع " علي عبدالله صالح " , قد أسس في الجنوب قاعدة راسخة له . بناها بمن
  حسن يتسمع مسجلة بصوت عالي: العطروش يغني برع يأستعمار برع من أرض الأحرار برع .. أبو حسن يدخل عليه الغرفة:
مع إيماني ودعمي الكامل غير المشروط للمجلس الأنتقالي كمواطنة جنوبية، فأن اعلانه أمس عن تشكيل جمعية عمومية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك التفوق
وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر
وفيات
مدير مكتب تربية المضاربة يعزي القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الأغبري
عزاء ومواساة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017