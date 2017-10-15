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صحفي إماراتي :انفصال الجنوب قرار جنوبي ولن تتدخل دول التحالف في التأثير على وجهة هذا القرار

الأحد 15 أكتوبر 2017 12:34 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اعتبر الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، أن مطالب استقلال الجنوب أمر  مطروح على الساحة اليمنية بين أطراف تتجاذب هذا الموضوع الحساس، مشيرا إلى أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نقل هذه الرغبة الجنوبية في الانفصال.

 وأوضح الحمادي أن المناخ العام العالمي به الكثير من التقلبات، فنجد محاولة انفصال في إقليم كردستان العراق وفي إقليم كتالونيا، والحديث عن استفتاء ربما يرضي أطراف داخل اليمن.

 وأشار الحمادي إلى أن دول التحالف أكدت أكثر من مرة أنها لن تتدخل في الأمور الخاصة باليمن، لأن ليس لها مصلحة في انفصال الجنوب من عدمه، وفي نهاية الأمر هو قرار جنوبي ولن تتدخل دول التحالف في التأثير على وجهة هذا القرار، في ظل حساسية الموضوع، حتى وإن كانت هناك علاقات طيبة تجمع قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، منوها إلى أن الهدف الرئيس لتواجد التحالف العربي هو عودة الشرعية للحكومة اليمنية.


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صحفي إماراتي :انفصال الجنوب قرار جنوبي ولن تتدخل دول التحالف في التأثير على وجهة هذا القرار
اعتبر الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، أن مطالب استقلال الجنوب أمر  مطروح على الساحة اليمنية بين أطراف تتجاذب هذا الموضوع الحساس، مشيرا إلى أن عيدروس




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