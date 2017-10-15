صحيفة قطرية تهاجم الجنوبيين وتدعو للحفاظ على الوحدة اليمنية
عدن ((عدن الغد)) خاص:
شنت صحيفة قطرية حكومية يوم الأحد هجوما عنيفا على الجنوبيين وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي متهمة اياهم بأنهم يسعون لتقسيم اليمن.
وعنونت صحيفة الشرق القطرية افتتاحيتها بعنوان التآمر على وحدة اليمن وشنت هجوما عنيفا على دولة الإمارات .
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها :" يمضي النظام الإماراتي كل يوم في اتجاه تنفيذ أجندته الرامية لتقسيم اليمن ودفع الجنوب نحو الانفصال، من خلال أذرعه في جنوب اليمن وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، وقوات الحزام الأمني والمليشيات التابعة لأبوظبي في المحافظات الجنوبية.
ويبدو جلياً، أن مخطط تقسيم اليمن، بدأ يدخل مراحله الحاسمة وهو الأمر الذي تعززه الكثير من المؤشرات الجارية حالياً في الجنوب تحت رعاية الإمارات التي باتت أشبه بدولة محتلة لجنوب اليمن.
واثار الهجوم القطري غضب جنوبي واسع حيث قال سياسيون جنوبيون ان هذا الهجوم يعبر عن روح التآمر التي تميزت بها قطر ضد الجنوبيين .
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