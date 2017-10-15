صحيفة قطرية تهاجم الجنوبيين وتدعو للحفاظ على الوحدة اليمنية

شنت صحيفة قطرية حكومية يوم الأحد هجوما عنيفا على الجنوبيين وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي متهمة اياهم بأنهم يسعون لتقسيم اليمن.

وعنونت صحيفة الشرق القطرية افتتاحيتها بعنوان التآمر على وحدة اليمن وشنت هجوما عنيفا على دولة الإمارات .

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها :" يمضي النظام الإماراتي كل يوم في اتجاه تنفيذ أجندته الرامية لتقسيم اليمن ودفع الجنوب نحو الانفصال، من خلال أذرعه في جنوب اليمن وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، وقوات الحزام الأمني والمليشيات التابعة لأبوظبي في المحافظات الجنوبية.

ويبدو جلياً، أن مخطط تقسيم اليمن، بدأ يدخل مراحله الحاسمة وهو الأمر الذي تعززه الكثير من المؤشرات الجارية حالياً في الجنوب تحت رعاية الإمارات التي باتت أشبه بدولة محتلة لجنوب اليمن.

واثار الهجوم القطري غضب جنوبي واسع حيث قال سياسيون جنوبيون ان هذا الهجوم يعبر عن روح التآمر التي تميزت بها قطر ضد الجنوبيين .

المزيد في أخبار وتقارير الربيزي : مليونية اكتوبر بالمعلا اعلنت تضامنها مع كردستان وكاتلونيا قال الناشط والإعلامي الجنوبي أحمد الربيزي إن مليونية 14 أكتوبر بشارع مدرم بمديرية المعلا اعلنت تضامنها مع حق الشعوب في تقرير المصير. وأشار الربيزي القيادي في الحراك اليمن تشارك في الاجتماع الـ25 للمجلس التنفيذي لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) بدأت في بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقر وكالة الأنباء الإسلامية(إينا) بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه رئيس مجلس المخلافي: بحاح أسهم في تدمير اقتصاد اليمن وحصول الانقلابيين على ملايين الدولارات هاجم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، بقوله بحاح تسبّب في تدمير اقتصاد البلد، وأن الحكومة

تعليقات القراء









