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أخبار وتقارير

صحيفة قطرية تهاجم الجنوبيين وتدعو للحفاظ على الوحدة اليمنية

الأحد 15 أكتوبر 2017 11:50 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

شنت صحيفة قطرية حكومية يوم الأحد هجوما عنيفا على الجنوبيين وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي متهمة اياهم بأنهم يسعون لتقسيم اليمن.

وعنونت صحيفة الشرق القطرية افتتاحيتها بعنوان التآمر على وحدة اليمن وشنت هجوما عنيفا على دولة الإمارات .

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها :" يمضي النظام الإماراتي كل يوم في اتجاه تنفيذ أجندته الرامية لتقسيم اليمن ودفع الجنوب نحو الانفصال، من خلال أذرعه في جنوب اليمن وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، وقوات الحزام الأمني والمليشيات التابعة لأبوظبي في المحافظات الجنوبية.

 ويبدو جلياً، أن مخطط تقسيم اليمن، بدأ يدخل مراحله الحاسمة وهو الأمر الذي تعززه الكثير من المؤشرات الجارية حالياً في الجنوب تحت رعاية الإمارات التي باتت أشبه بدولة محتلة لجنوب اليمن.

واثار الهجوم القطري غضب جنوبي واسع  حيث قال سياسيون جنوبيون ان هذا الهجوم يعبر عن روح التآمر التي تميزت بها قطر ضد الجنوبيين .


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تعليقات القراء
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[1] انا راضي وهوه راضي ( وانت ليه ياقاضي ) ؟!
الأحد 15 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
قالت الصحيفة.. الجنوب اصبحت تحت رعاية الإمارات التي باتت أشبه بدولة محتلة لجنوب اليمن .. نقول للقطريين ماقاله الفنان الجنوبي الزبيدي ( أنا راضي وهوه راضي وانت ليه ياقاضي؟!) ..... وكفى حقد وخلوكم بحالكم. 00

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[2] وطننا ونحن احرار
الأحد 15 أكتوبر 2017
ابوهيثم النعمي | الجنوب العربي المتحد
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[3] إهداء إلى حكام وصحيفة قطر من شعب الجنوب العربي .. حول ماقيل عن إحتلال الامارات للجنوب.
الأحد 15 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
** أنا راضي وهـو راضي ويكفيني رضاه .. ** وأنت ليش يـا فـــاضي تشكّك في صفاه .. ** أتا راضي بذا المحبوب / أنا حِبّهْ ولا باتـوبْ .. ** إذا قلبي اشتكى وَجْــدَهْ أنا عنـدي دواهْ . 00

282607
[4] لا أحد يدعو لتقسيم اليمن أي الجمهوريه العربيه اليمنيه . كل ما يسعى اليه الجنوبيون هو التحرر والإستقلال من نير الإحتلال اليمني واستعادة دولتهم المسلوبه من قبل قوى فساد الجمهوريه العربه اليمنيه التي لم يكن الجنوب العربي جذءا منها .. باختصار شديد الجنوبيين لا يسعون لأي انفصال وإنما للتحرر والإستقلال واستعادة دولتهم.
الأحد 15 أكتوبر 2017
لا أحد يدعو لتقسيم اليمن أي الجمهوريه العربيه اليمنيه . كل ما يسعى اليه الجنوبيون هو التحرر والإستق | لا أحد يدعو لتقسيم اليمن أي الجمهوريه العربيه الي
لا أحد يدعو لتقسيم اليمن أي الجمهوريه العربيه اليمنيه . كل ما يسعى اليه الجنوبيون هو التحرر والإستقلال من نير الإحتلال اليمني واستعادة دولتهم المسلوبه من قبل قوى فساد الجمهوريه العربه اليمنيه التي لم يكن الجنوب العربي جذءا منها .. باختصار شديد الجنوبيين لا يسعون لأي انفصال وإنما للتحرر والإستقلال واستعادة دولتهم.



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