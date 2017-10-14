وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه
صورة نشرها العماد وقال انها له في عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 11:55 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .
ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.
وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مع أجمل غروب من أجمل ساحل
فور وصولنا لمشاركة إخواننا في الجنوب الشقيق
احتفالاتهم بعيد أكتوبر..
ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من صحة هذه المزاعم.
تعليقات القراء
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[1] كداب
الأحد 15 أكتوبر 2017
الجنوب | الجنوب
كداب لمن يموت اتحداه هو و سيده يدخلو عدن هدا الكلام يكدبوا على الناس عشان يزيد يطبلو لهم ويزيدوا ينهبو لكنه كداب كداب
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[2] لاغرابه
الأحد 15 أكتوبر 2017
عادي | تعز
المهم انكم تمنعوا اصحاب تعز اصحاب البسطات طالبين الله على اسرهم اما الحوثه عادي الظلم نهايته وخيمه والايام دواره
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[3] الصورة التقطت في الساحل الغربي
الأحد 15 أكتوبر 2017
علي طالب | كندا
الواضح من اتجاه اشعة الشمس ان الصورة التقطت في الساحل الغربي على البحر الأحمر في عصرالنهار لان اشعة الشمس تبدو مقابلة للساحل اي من الناحية الغربية بيما سواحل عدن في اتجاه الجنوب الشرقي ولايمكن ان تظهر اشعة الشمس هكدا في الصورة على سواحل عدن في فترة العصر.
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[4] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 15 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
ليقل مايقول ولكن لكشف كذب ما قاله نجده في قوله مشاركته أخوانه في الجنوب الشقيق إحتفالاتهم بعيد أكتوبر . الحوعفاشيون موجودون في عدن ويحلمون بالسيطرة عليها مرة أخرى ولكن أن يكذب العماد ويقول أنه شخصياً أتاها فليس غريب عليه أن يقول ماقاله.
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[5] ممكن نزل متنكر وهذا مايظهر بالصوره
الأحد 15 أكتوبر 2017
حبتووور | الجنوب العربي شبوه
بعيد عن ذنبه ان يتبجح ويظهر بشكل رسمي,, تشارك مين؟؟ لامكان لك رغم جهود هادي وبن عهر في إرجاع البيارات لمجاريها المستحدثة في عدن.
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[6] سلاح القناصين الحوثي-صالح- حصد حتى ارواح اطفال عدن
الأحد 15 أكتوبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
حتى المستعمر البريطاني ل عدن لم يستخدم سلاح القناصة ليقتل بها ثوار الجنوب .. هل تعرفوا كم عدد الاطفال والكبار التي تم قنصهم بسلاح الحوثي في عدن خلال غزوهم العدواني العسكري منذ 2015؟
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[7] اكييد كان معزوم عند الفتال
الأحد 15 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
غير اخلاقي حجب
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[8] عيب عليكم
الأحد 15 أكتوبر 2017
ابومازن العدني | عدن
هذه الصورة ليست في عدن توقفوا عن الترويج للاكاذيب
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[9] أوأو أو لاكانو ولا كونه ولاخبره ولا عجنه
الأحد 15 أكتوبر 2017
الخاله زيون | الشيخ
أوأو أو لاكانو ولا كونه ولاخبره ولا عجنه فين المفاوله قصدي المفاومة والمسلحين الذي يدرو ويحوسو ويليسو في شوارع عدن
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[10] هذا مجرم كانو بقولو له اخرج من عدن كان يقول الريوس عندنا معطل
الأحد 15 أكتوبر 2017
شذى محبوب | خورمكسر
هذا مجرم كانو بقولو له اخرج من عدن كان يقول الريوس عندنا معطل شلكم وشللبكم يا مقاومة
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[11] وكمان مع اسرتههههه
الأحد 15 أكتوبر 2017
فتحي سالم | الجنوب العربي
باتحترموا عقول البساطا ارحمونا ياشيخ..
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[12] هذي الحديدة مش عدن
الأحد 15 أكتوبر 2017
جميل ياسين | عدن
هذا ساحل الحديدة مش عدن ..
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[13] وما المفاجاة في ذلك
الأحد 15 أكتوبر 2017
زين الريوي | عدن
الكل يعرف ان علاقة الامارات بالحوثه وعفاش وامدداتهم بالاموال والسلاح مستمره ومطارعدن التي تهيمن عليه هي ومرتزقتها من عصابة الانتقالي الاماراتي مفتوح لمرور وفودهم الى الخارج ذهابا واياباواذا ما عدنا الى عدوانهم على الجنوب فهاتوا لنا واحد من اعضاء مجلس الارتزاق حمل السلاح وواجههم كما واجههم الشعب الجنوبي المقاوم وكم هي قاطرات وسفن اسلحه كانت ترسل لهم اثناء وجود الفانوس محافظ على عدن وقد تم اكثر من مره اكتشاف هذه الشحنات فالعلاقة بهم قائمه من قبل الامارات واحذيتها في الجنوب لكن الصورة المنشوره لم تلتقط اليوم ولا بالامس وانما هي جس نبض ورسالة دعم خفي الى الرفاق المجوس وامتنان على وصول سونيا نعمان بالسلامه الى صعطه ففي امكان هذا القزم المجوسي ان يؤخذ صوره في اية ساحل بحري فالسواحل تمتد على خارطة الجنوب والشمال الامر الاخر هل يعقل ان يصطحب اولاده معه ودما ء الجنوبيون الشهداء والجرحى الذي خلفها العدوان لازالت تغلى في نفوس اهلهم وغالبية ابناء الجنوب
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