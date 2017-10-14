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مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر

السبت 14 أكتوبر 2017 10:59 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:


بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما ادى الى رحيلها لاحقا.
وفي رسالة بعث بها مواطنون للملكة البريطانية إليزابيث والى الحكومة البريطانية جاء فيها:
جلالة الملكة إليزابيث المحترمة
السيدة تيريزا ماري ماي رئيسة وزراء بريطانيا
تحية طيبة وبعد
في مثل هذه اليوم قبل 54 عام اندلعت ضد إمبراطوريتكم التي لم تغيب عنها الشمس ثورة مسلحة في عدن تسببت برحيلكم عنها لاحقا، حيث كانت عدن (قبل رحيلكم) تصنف ضمن الدول المتقدمة كونكم قمت ببناء المنشآت الحيوية والبنى التحتية قبل العديد من الدول المجاورة ، فكان ترتيب ميناء عدن الثالث على مستوى العالم ،أنشئتم المجلس التشريعي ليكون الأول بشبه الجزيرة العربية بالإضافة الى مطار عدن الذي كان من أكثر المطارات حركة .

قمتم بإنشاء العديد من المعاهد التعليمية والقوانين والتشريعات والفن وكانت إعلانات عن الحفلات الراقصة والمشاريع تتصدر الصحف .

تركتم لنا دولة ذات نظام وقانون لم يستطيع الرفاق (من اتى بعدكم) من الحافظ عليها وبعد مرور 54 عام على رحيلكم لم يتغير شيء بل أننا عدنا للأسف قرونا للخلف عدن التي عرفت بعهدكم التيار الكهربائي قبل العديد من الدول العربية باتت اليوم بدون كهرباء وبدون ماء ، عدن التي عرفت الجيش (جيش الليوي) الذي كان فيه العديد من أبناء عدن والجنوب بات موظفي الجيش بدون مرتبات رغم انكم ظللتم لعقود ترسلون مستحقاتهم(المنتسبون لجيش الليوي) المالية وحتى اليوم دون ان يطالبوكم بشيء ، منذ رحيلكم لم نحقق أي شيء لم نستطيع ان نحافظ على الاقتصاد او على الأمن او على الخدمات حتى توفير وظائف للمواطنين الذين باتوا يأكلون من القمامة .
منذ 67م شهدت عدن عدة حروب مدمرة خاضوها الرفاق من أجل السلطة (وليس من أجل عدن وشعبها) على سبيل المثال لا الحصر: حرب 86م حرب 94م حرب2015م التي أكلت الأخضر واليابس دونما يكون لعدن وأهلها أي سبب فيهم .

في الذكرى الـ 54 لرحيلكم قررنا نحن المذكورين أسفل الرسالة الإعتذار الشديد لكم على الثورة التي قامت ضدكم وتسببت برحيلكم وفي الختام نطالبكم بضم عدن الى إتحاد دول الكمنولث كونها مستعمرة بريطانية سابقة .
اسماء الموقعون على رسالة الإعتذار:
الصحفي فتحي بن لزرق
الصحفي ماهر درهم
سارة خالد
علي السعدي
علي صالح المنصوري
خالد وهبي
عيدروس الزاهر
عبدالله علي
فائز الهاشمي
مدثر دحمان
ضحى عبدالرحيم
غسان الربيعي
علي ابوبكر
سام سيرفراز
ذكرى لالجي
نوال الجاوي
جلال حسن
عارف الخميسي
اميرة خان
اسكندر ولي
عامر النعوي
رضية ولي
عبدالوهاب النعوي
ياسمين ولي
مريم محمود خالد


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مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر
بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما
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تعليقات القراء
282580
[1] مسامحكم
السبت 14 أكتوبر 2017
جنوبي حر | الجنوب العربي عدن
خلاص اني مسماحكم وتعالو لي يوم الخميس بااعطيكم الجنيه البريطانيا اقصد الجنسيه انتم كمان سامحوني كلكم الذي كتبتو اسماكم صح اني معرفكمش يمكن اعرف اجدادكم ياجن الجن عادكم تعتدرو الحمدلله الذي خلصني من بلاويكم ومشاكلم. قالو نعتدر. روحو راحت انفسكم. تشتو. تصلحو انفسكم طييبن وزعلانين علشان اقول لكم تعالو عندي بريطانيا. حرمت عليكم.

282580
[2] اعتذار غريب ومريم !!
السبت 14 أكتوبر 2017
عمر السليمي | عدن
إلى أصحاب الاعتذار الغريب - أول لكم راجعوا التاريخ وراح تعرفو بأنفسكم أن بريطانيا كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الأمور في عدن والجنوب إلى ما نحن فيه اليوم - فمن أقصى جبهة التحرير في آخر لحظة واستبدلها بالجبهة القومية وسلم الحكم للرفاق مع علمه المسبق بمن يكونون هي بريطانيا ربما لكي تننقم من أبناء عدن كما يعتقد البعض وربما لنظرية المؤامرة والماسونية العالمية لها شأن في ذلك أيضا - على العموم بريطانيا لا تستحق التزلف والاعتذار .

282580
[3] وهل فقط بريطانيا..
السبت 14 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
نتمنى ان نوجه الاعتدار للايوبيين والبرتغال والأتراك وغيرهم من المستعمرين..المستعمر هو مستعمر..المشكلة هي في القيادات الذي حكمت ..وفي الشعب الذي سمح لها أن تحكم..

282580
[4] من ولي العهد امير ويلز اقول:
السبت 14 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلهاخاليه من البعاطيط
من قال لكم ان ثورتكم جعلتنا نرحل من بلدكم البائس ..المعروف اننا خرجنا من كل دول الخليج تباعا ودون قيام اي ثوره ..لكن قلنا بعد ان طورناكم وجعلناكم مثل ماقلتم بالرساله اعلاه ..بعتونا وبداتم بحركات نص كم وحملتم علينا السلاح لتقتلونا دون خجل او حيا ..وفعلم مثل ذلك بالاحتلال اليمني وبالاحتلال الاماراتي حاليا فانتم بياعين وطول عمركم تعضوا اليد التي تساعدكم والامارات قريبا ستفعلون معها مثل مافعلتم بنا وباليمن الشمالي ..ولذا لانقبل اعتذاركم .فالنكران نكران..وابسط دليل هو هل رفعتم صورة الاماراتي خالدالقاسمي كما طلب ..طبعا لا..شفتم نذالتكم..ونصيحه لكم ..خليكم عرب مسلمين يمنيين جنوبيين وشماليين ..لاتتذللوا للخارج ساعه بريطاني وساعه سوفياتي وبعدها شمالي والا اماراتي متى بتكونوا انتم ..كونوا انتم وبطلوا تذلل واعتزوا بكرامتكم وارضكم وبلدكم يخرب بيتكم فضحتونا قدام اللي يسواء واللي مايسواش..تحياتي تشارلز امير ويلز وولي العهد..

282580
[5] فاقد الشي لا يعطيه
السبت 14 أكتوبر 2017
سالم محمد عدن | عدن
ليس من حقكم ان يبعثعوا بهذه الرساله في نفس الوقت الذي تحتفل فيه مات الالاف من عدن والجنوب بذكرى هذه الثوره التي تعتذرون عنها شي عجيب ان نستنكر رئس الحكومه بن دغر او بعض الوزرا الذين يتحدثون عن الوحده باسم الجنوب وانتم تفوضون انفسكم للاعتذار للمستعرين نيابه عن شعب ضحى بدماءاجداده واباءه ،،،انه استهتار بدماءالشهدا وبالحريه التي تناضل من اجلها كل شعوب الارض

282580
[6] لن اشكك بالاسماء او الاصول
السبت 14 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلهاخاليه من البعاطيط
ولكن كنت اتمنى ارى اسماء مثل على محمد عبدالنبي مدرم او قاسم بن راجح لبوزه ومنير عبدالله الدلالي ومحمود سالم عمر وعوض يسلم حسين (كل الاسماء افتراضيه لابناء واحفاد شهداء ثورة 14اكتوبر المغدوره) فهولا المجرمين الذين تفاخروا بابائهم الارهابيين الذين طردوا البريطانيين المساكين من ارض عدن ..فيجب محاكمة هولا ومن يفتخر بهولا القتله الارهابيين واعادة الاعتبار للاستعمار البريطاني الجميل ..ولذا علينا بوس ايدي وارجل الامارتيين شكرا وعرؤفانا لاي مستعمر لارضنا وتخوين اي ارهابي يغلط على هولا اسيادنا وتاج رووسنا ..ولذا على كل ممن ذكرنا اسمائهم وغيرهم تعليق صور قتلاهم بعقبة عدن وعليهم كل من يمر من العقبه ان يقوم بما كان يقوم به الامام احمد بالمعارضين له بتعليق رؤوسهم المقطوعه والبصق عليها من الشعب تكفيرا لفعلتهم الشنيعه بطرد بريطانيا العظمى..

282580
[7] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 14 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
(( وفي الختام نطالبكم بضم عدن الى إتحاد دول الكمنولث كونها مستعمرة بريطانية سابقة . اسماء الموقعون على رسالة الإعتذار )) وعليه نشكل نحن الموقعين على هذا الإعتذار مجلساً سياسياً بإسم عدن ونطالب برحيل كل ساكنيها الذين لهم أصول غير عدنيه وخلال ثمانية وأربعين ساعة من إصدار هذا البيان ، مالم نطالبكم بالتدخل العسكري لتحقيق مطالبنا ولكم الطاعة في ما تأمروننا به .

282580
[8] هنيئا لكم سجلت اسماءكم بسجل. أتفه. خلق الله. بموسوعة. جنيس. للناس. التافهين
السبت 14 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
جائزة نوبل للتفاهة

282580
[9] الملكة سوف ترسل لكم جوازات وتداكر سفر للاقامة الدتىمة في بريطانيا العظمى
السبت 14 أكتوبر 2017
علي طالب | كندا
الملكة سوف ترسل لكم جوازات وتداكر سفر للاقامة الداىمة في بريطانيا العظمى لانكم او اهلكم غلطوا انهم لم يرحلوا مع بريطانيا يوم 30 نوفمبر 1967

282580
[10] عفوا ايتها الملكة
الأحد 15 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
نعم ، عفوا ايتها الملكة على الاكاذيب التي علمنا اطفالنا عنك وعن دولتك التي كنا جزءا محترما منها. لم نصون العيش والملح. سمحنا (للاعراب) أن يهدموا ما بنيتم لنا. يتظاهرون في شارعك (شارع الملكة بالمعلا) يا جلالة الملكة مثل القرود دون أن يتنبه احد منهم أن الشارع المسمى باسمك يدينهم ويلعنهم. يحتفلون فيه بثورة الخراب ثورة قرود الجبال. ان لعنات كل أم بريطانية وعدنية وعربية ثكلت ابنا لها ستتابعهم الى جهنم التي سيردونها بلا شك. نؤكد لك ياصاحبة الجلالة يقيننا بأنه قبل أن يردوا جهنم الحمراء يوم القيامة سيسلط الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعضهم على بعض انتقاما لشهدائنا ولشهدائكم. مع فائق التحيات، واحد من الناس

282580
[11] free for south arabiea
الأحد 15 أكتوبر 2017
saleh alnahdi | hadhrmout
يحال قسم الترجمة

282580
[12] اعتذر للرجولة
الأحد 15 أكتوبر 2017
منصور | يافع
اعتذر للرجولة والشهامة التي كانت مع اجدادنا القداما بان كثير منا قد ضيعها ولبس ثوب الدياثة وجعل على ضهره سرج ليكون مطية المستعمرين الاربيين الصليبيين ماذا كان سيقول اجدادنا من العرب القداما الذين لعنوا ابي رغال الذي ارشد ابرهة الاشرم لمكة ولعنوا ابن العلقمي ونصير الطوسي الذين ادخلوا التتار الى ارض المسلمين الا يعلم الحمقى لاعقي احذية ملكتهم ليزابيث الذين قدموا الاعذار لها ان بريطانيا لم تحتل بلادنا من اجل سواد عيوننا وانما من اجل تدجين الشعوب المسلمة وها هي هذه الفراخ ما زالت تخرج من بيضها رغم مرور 54 سنة انتم بختصار افة الشعوب وحثالة المجتمع وإفرازاته السامة والتي بسببه لن تنهض هذه الامة الا بالتخلص منكم ومن ورمكم الخبيث

282580
[13] وانا معهم
الأحد 15 أكتوبر 2017
ابوه هشام | عدن
سامحينى غلطانين

282580
[14] عدن
الأحد 15 أكتوبر 2017
منصور | يافع
اعتذر للرجولة والشهامة التي كانت مع اجدادنا القداما بان كثير منا قد ضيعها ولبس ثوب الدياثة وجعل على ضهره سرج ليكون مطية المستعمرين الاربيين الصليبيين ماذا كان سيقول اجدادنا من العرب القداما الذين لعنوا ابي رغال الذي ارشد ابرهة الاشرم لمكة ولعنوا ابن العلقمي ونصير الطوسي الذين ادخلوا التتار الى ارض المسلمين الا يعلم الحمقى لاعقي احذية ملكتهم ليزابيث الذين قدموا الاعذار لها ان بريطانيا لم تحتل بلادنا من اجل سواد عيوننا وانما من اجل تدجين الشعوب المسلمة وها هي هذه الفراخ ما زالت تخرج من بيضها رغم مرور 54 سنة انتم بختصار افة الشعوب وحثالة المجتمع وإفرازاته السامة والتي بسببه لن تنهض هذه الامة الا بالتخلص منكم ومن ورمكم الخبيث

282580
[15] واني ضيفو اسمى كمان
الأحد 15 أكتوبر 2017
ام علاء | عدن
ومعي ام واحد من الناس امريكا وام سامي وام سلطان زمانه. وام كمال

282580
[16] لعنة الله على الخونه
الأحد 15 أكتوبر 2017
سمير محمد | عدن
لعنة الله على الخونه والى أي حد وصلت الوقاحة ببعض المرتزقه الذين لم يتعبوا لا هم ولا أسرهم ولم يستشهد أحد منهم. على الأقل قدروا الأُسر التي ضحت بأبنائها في سبيل الحريه والتخلص من الإحتلال لا توجد نخبه كهذه النخبه البذيئة التي لا تحس بالكرامه ولن نسمع يوم عن أحد قال نتعذر للمحتل في أي بلد في العالم تبأ لمن رباكم وأنشأكم فقد رباكم على روح الأرتزاق والسفاله

282580
[17] اعتذر للرجولة
الأحد 15 أكتوبر 2017
منصور | يافع
اعتذر للرجولة والشهامة التي كانت مع اجدادنا القداما بان كثير منا قد ضيعها ولبس ثوب الدياثة وجعل على ضهره سرج ليكون مطية المستعمرين الاربيين الصليبيين ماذا كان سيقول اجدادنا من العرب القداما الذين لعنوا ابي رغال الذي ارشد ابرهة الاشرم لمكة ولعنوا ابن العلقمي ونصير الطوسي الذين ادخلوا التتار الى ارض المسلمين الا يعلم الحمقى لاعقي احذية ملكتهم ليزابيث الذين قدموا الاعذار لها ان بريطانيا لم تحتل بلادنا من اجل سواد عيوننا وانما من اجل تدجين الشعوب المسلمة وها هي هذه الفراخ ما زالت تخرج من بيضها رغم مرور 54 سنة انتم بختصار افة الشعوب وحثالة المجتمع وإفرازاته السامة والتي بسببه لن تنهض هذه الامة الا بالتخلص منكم ومن ورمكم الخبيث

282580
[18] سؤال للاشخاص اعلاه:
الأحد 15 أكتوبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
ماهي اهداف اتفاقية سيكسبيكو في الشرق الاوسط؟ وماهي اهداف بريطانيا من احتلال عدن وجعلها مستعمرة خلال 129سنة.وماهي مشاريع التنمية الزراعية والصناعية والتعليمية التي قامت بها في عدن والجنوب ؟ وكم كانت بريطانيا تجني الاموال من المصافي والمطار والميناء في عدن .؟ لماذا البطل العالمي - غاندي-الزعيم الهندي ضحى من اجل استقلال الهند عن بريطانيا؟ لان كرامة الانسان وشرفه وعزته وحريته تستدعي التضحية حتى بلقمة عيشه كما فعل -غاندي-. الطريق الصحيح هو الكفاح والنضال بالقلم والبندقية من اجل الحرية والانتصار على الاستبداد.شعب الجزائر قدم اكثر من مليون شهيد من اجل الحرية والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.شعب الجنوب العربي قدم الالاف من الشهداء منذ94الى اليوم 2017 وطرد جيوش الغزاة في 2016.7.17. من اجل الحرية واستعادة دولته الجنوبية .اما المشاكل القبلية والمناطقية والمذهبية والحروب الاهلية في ابعض البلدان تعود الى تخلف فكري وثقافي و كان للغزوات الاجنبية و الاستعمار دورا كبيرا في نشره .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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