قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني.

وقال الكاف في حديث لقناة روسيا اليوم مساء السبت ان الاشتباكات اندلعت عقب رفع العلم اليمني موضحا ان اتفاق سابق كان يقضي بعدم رفع العلم اليمني.

ونفى الكاف وجود استفتاء شعبي قريب حول الوحدة اليمنية لكنه قال ان من حق الجنوبيين نيل استقلال بلادهم .

وانتقد الكاف عدم قدرة قوات الشرعية احراز أي تقدم في الجبهات متسائلا :" هل يجب على الجنوبيين الانتظار طويلا ؟.

المزيد في أخبار وتقارير وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني. وقال

تعليقات القراء











