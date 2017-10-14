الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين
السبت 14 أكتوبر 2017 10:43 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني.
وقال الكاف في حديث لقناة روسيا اليوم مساء السبت ان الاشتباكات اندلعت عقب رفع العلم اليمني موضحا ان اتفاق سابق كان يقضي بعدم رفع العلم اليمني.
ونفى الكاف وجود استفتاء شعبي قريب حول الوحدة اليمنية لكنه قال ان من حق الجنوبيين نيل استقلال بلادهم .
وانتقد الكاف عدم قدرة قوات الشرعية احراز أي تقدم في الجبهات متسائلا :" هل يجب على الجنوبيين الانتظار طويلا ؟.
تعليقات القراء
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[1] الشعب يريد تدمير عدن
السبت 14 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلهاخاليه من البعاطيط
هذه هو شعاركم ياابطال يناير اما التفاصيل والاعذار ليس مهما..
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[2] اذا فانتم المعتدون
السبت 14 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
القول بأن هناك اتفاق سابق بعدم رفع العلم اليمني أكذوبة. الدولة ليست في حاجة باذن من احد برفع علمها في فعالياتها. هذه كان يمكن أن تدعيها الدولة لو حدث صدام في فعالية من فعاليات الحراك او المجلس الفانوسي. وعندها ممكن تكذب الدولة وتقول إن هناك اتفاق سابق بالسماح بإقامة الفعالية بشرط أن لا ترفع الإعلام الجنوبية ولذلك تدخلت قواتنا لإنزال العلم الجنوبي. لنفترض أن هناك اتفاق سابق بعدم رفع علم الدولة. اولا من هي الجهة التي اتفقت معها الدولة أن لا ترفع علمها؟ ثانيا، ، هل رفع الحكومة لعلمها في احدى مؤسساتها العسكرية يتطلب الهجوم العسكري وسفك الدماء؟ ماذا لو استخدمت الحكومة نفس المنطق وهجمت على تظاهراتكم؟ الذي حصل بكل بساطة أن بلاطجة المجلس العسكري حاولوا إفشال الاحتفال الحكومي بالقوة. يعني الامور انعكست فبدلا من أن تحاول الحكومة إفشال فعالية للمعارضة بالقوة نجد المعارضة الديمقراطية تحاول إفشال احتفال خكومي رسمي تماما كما فعل الفوانيس في لحج عندما اعترضوا موكب رئيس الوزراء ومنعوه من افتتاح كلية المجتمع في الصبيحة. برضه كمان باتقولوا كان في اتفاق بعدم رفع العلم؟ الكذب حبله قصير وكل اعمالكم البلطجية ستنتهي باحد امرين اما انفضاض حتى انصاركم عنكم لانهم لم يقوموا بثورة ضد بلطجة عفاش منشان يصبحوا بلاطجة، واما الامر الثاني أن تقودوا الجنوب إلى حرب أهلية. الشيء المؤكد انكم لن تحكموا الجنوب بالبلطجة والاكاذيب
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[3] ينبغي على بن دغر وهادي رفع العلم في صنعاء التي لازم من تحريرها إذا اراردوا
السبت 14 أكتوبر 2017
السناتور الحضرمي | الجنوب الحبوب
عندما احتلت القوات الشماليه الجنوب كانت تحت ظلال العلم اليمني.. ولما حرروا أهل الجنوب حرروا بلدهم في 21 يوم وبدون رواتب تحت ظلال العلم الجنوبي.. كيف لهادي والدغر أن يستفز أهل الجنوب بالعلم اليمني؟ وكما يكره الشعب الفلسطيني العلم الإسرائيلي يكره شعب الجنوب العلم اليمني
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[4] هل على الجنوبيين الإنتظار طويلا ؟ سؤال وجيه جدا . نعم سينتظر الجنوبيون طويلا وطويلا جدا جدا إذا لم يسرعوا بلم شملهم وببناء الحامل السياسي المتبني لقضيتهم المتمثله بالتحرر والإستقلال من نير الإحتلال اليمني واستعادة دولتهم المسلوبه وذلك عبر التفافهم جميعا حول المجلس الإنتقالي الجنوبي والعمل معا على تطوير أدواته وأساليب عمله بإسهام كل القوى الجنوبيه المؤمنه بإنجاز الإستقلال الثاني واستعادة الدوله والعمل على تصعيد الفعل الثوري الجماهيري ونشر ثقافة بناء الدوله المدنية الحديثه في الجنوب . وإذا لم يعم
الأحد 15 أكتوبر 2017
هل على الجنوبيين الإنتظار طويلا ؟ سؤال وجيه جدا . نعم سينتظر الجنوبيون طويلا وطويلا جدا جدا إذا لم | هل على الجنوبيين الإنتظار طويلا ؟ سؤال وجيه جدا .
هل على الجنوبيين الإنتظار طويلا ؟ سؤال وجيه جدا . نعم سينتظر الجنوبيون طويلا وطويلا جدا جدا إذا لم يسرعوا بلم شملهم وببناء الحامل السياسي المتبني لقضيتهم المتمثله بالتحرر والإستقلال من نير الإحتلال اليمني واستعادة دولتهم المسلوبه وذلك عبر التفافهم جميعا حول المجلس الإنتقالي الجنوبي والعمل معا على تطوير أدواته وأساليب عمله بإسهام كل القوى الجنوبيه المؤمنه بإنجاز الإستقلال الثاني واستعادة الدوله والعمل على تصعيد الفعل الثوري الجماهيري ونشر ثقافة بناء الدوله المدنية الحديثه في الجنوب . وإذا لم يعمل الجنوبيون على التفعيل الفوري لتصعيد الفعل الجماهيري باتجاه نيل الإستقلال واستعادة الدوله على أمل انتظار الإستحقاقات السياسيه بعد توقف الحرب ودخول قوات ((الشرعبيه)) عفوا ( الشرعيه) الى صنعاء فعليهم ان يعلموا ان تلك القوات لن تتجاوز ( تبة العصيده ) ولن تخطو خطوه واحده باتجاه صنعاء ألا عندما تتأكد من أن بن دغر وزبانيته قد تمكنوا من إعادة عدن والجنوب إلى حظيرة باب البمن وتحت شعار الجمهو ية العربيه اليمنيه وللعلم هذا هو ما يتفق عليه كل لصوص الجمهوريه العربيه اليمنيه من اصلاحيين وعفاشيين وحوثيين ومؤتمريين وإصلاحيين وزبانيتهم من الجنوبيين وشعارهم عدن والجنوب أولا ثم صنعاء ثانيا .
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[5] مكانكم متطرفين
الأحد 15 أكتوبر 2017
سامي | عدن
أما وحدة دم ولحم أو إنفصال شذرا مذرا.... مافيش عندكم حلول وسط؟؟؟ ؟؟ خلاص بانتطرف أكثر من الصومال عندهم ثلاث دول ونحن بانعمل اربع اكتر منهم : صومال مقديشو، وصوما بونت لاند، وارض الصومال هرجيساز.... ونحن المجلس الانتقالي عدن الحوثعفاشي صنعاء الدنبوع والاحمر مارب وحضرموت شاغرة.
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