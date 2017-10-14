السليماني : مشاركة ابناء شبوة في مليونية المعلا تأكيد واضح على دعم المجلس الانتقالي

قال القيادي في المقاومة الجنوبية علي السليماني ان مشاركة ابناء شبوة في فعالية ساحة المعلا تأكيد واضح على دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال السليماني في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ابناء شبوة بجميع ابنائها وصلوا لكي يحتفلوا ويشاركوا ابناء الجنوب في احتفالهم بعيد الثورة 54 من 14 اكتوبر في ساحه المعلا وللتعبير عن التأييد الكامل بكل للمجلس الانتقالي

وتابع بالقول :" نؤيد كل الاعمال والقرارات التي يصدرها المجلس والتي تصب في صالح الجنوب وقضيته العادلة .

وتابع الشيخ علي محسن السليماني :" نستغل هذه المناسبة العظيمة لشعب الجنوب وعبرها نبعث تهنئة الى شبعنا في الجنوب والمجلس الانتقالي بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر .

المزيد في أخبار وتقارير وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني. وقال