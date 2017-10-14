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بمناسبة ذكرى أكتوبر دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي تعقد اللقاء التشاوري الأول في بريطانيا

السبت 14 أكتوبر 2017 09:16 مساءً
(عدن الغد) خاص:

عُقد عصر يوم السبت 14 أكتوبر 2017م اللقاء التشاوري الأول لدائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور عيدروس النقيب مع أبناء الجنوب في بريطانيا تزامنا مع ذكرى الرابعةَ والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وعلى طريق الإعداد والتحضير لإشهار تنسيقية المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، حيث شهدت مدينة شيفيلد البريطانية بمقاطعة جنوب يورك شير لقاءً تشاورياً شارك فيه العديدِ من أبناءِ الجنوب المقيمين في مختلف مدن المملكة المتحدة.

 

 

استهل اللقاء بكلمة لرئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي د. عيدروس النقيب هناء في مطلعها الشعب الجنوبي بذكرى الثورة الاكتوبرية المجيدة كما استعرض في كلمته توجهات المجلس الانتقالي الجنوبي في العمل الخارجي وضرورة توحيد جهود الجنوبيين في الخارج حتى يستطيعون إيصال قضيتهم الى صناع القرار والتأثير على المجتمع الدولي والقرارات الدولية لصالح الجنوب والقضية الجنوبية.

 

 

كما قدم الأستاذ عبدالرزاق هاشم مشاركة عن ثورة 14 أكتوبر المجيدة ومراحل النضال فيها مستعرضاً تواصل التضحيات التي يقدمها الشعب الجنوبي الحر في سبيل حريته وكرامته, وتم بعد ذلك نقاش مفتوح بين أبناء الجنوب في بريطانيا تناولوا فيه مختلف القضايا التي تهم الشعب الجنوبي وكمحصلة لهذا اللقاء التشاوري اصدر المجتمعون بيان عن هذا اللقاء الهام اليكم نصه:

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري لأبناء  الجنوب في بريطانيا يوم السبت ، الموافق الرابع عشر من اُكتوبر ٢٠١٧م

 

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إحياءً للذكرى الرابعةَ والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وعلى طريق الإعداد والتحضير لإشهار تنسيقية المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا ، شهدت مدينة شيفيلد البريطانية  لقاءً تشاورياً شارك فيه العديدِ من أبناءِ الجنوب المقيمين في مختلف مدن المملكة المتحدة .

 

وقد استمع المشاركون في اللقاء إلى عدد من المداخلات التي استعرضت مضامين وابعاد الثورة الاكتوبرية المجيدة وما رافق مسيرتها من نضالات وما تعرضت له من مؤامرات ومحاولات الوأد والاحتواء.

 

وقد وقف المشاركون امام العديد من القضايا الساخنة على الساحة الجنوبية محيين التضحيات العظيمة للشعب الجنوبي في سبيل استرداد حقوقه ونيل حريته من التبعية التي فرضتها عليه حرب ١٩٩٤م الظالمة واختيار طريقه المستقل في بناء الدولة التي يرتضيها ابناؤه والتي تؤمن المستقبل الحر والمزدهر والمستقر لأجياله القادمة .

 

وقد حيى المشاركون نضالات الشعب الجنوبي وثورته السلمية التي انطلقت في العام ٢٠٠٧م معبرة عن استمرار الرفض الشعبي الجنوبي لنتائج حرب ١٩٩٤م  التي حولت الجنوب إلى غنيمة حرب عبث بها العابثون واستحوذوا على خيرات البلد وعادوا بالجنوب عشرات السنين إلى الوراء من خلال تدمير منظومة الدولة والقضاء على ما حققه الجنوب من تقدم في حقل التعليم والخدمات الطبية والتامين الصحي والضمان الاجتماعي وفي مجال بناء منظومة الأمن والقضاء والدفاع .

 

 وقد ترحم الحاضرون على أرواح شهداء الثورة الاكتوبرية والثورة  السلمية والمقاومة الجنوبية الباسلة التي كرست الإرادة الجنوبية في رفض الغزو الثاني والتمسك بحريةِ واستقلاليةِ القرار الجنوبي في اختيار طريق المستقبل.

 

 وحيا الحاضرون الجهود الوطنيةِ الصادقةِ الهادفةِ الى قيامِ إطار سياسيٌ جنوبي يعبرُ عن كلٍ التوجهاتِ السياسيةِ الجنوبيةِ المؤمنة بحق الجنوب في بناء دولته المستقلة بعيداً عن ايةِ وصايةٍ أو تبعيه .

 

 وفي هذا السياق  حيا الحاضرون الإعلان عن قيام المجلس الانتقالي الجنوبي في الرابع من مايو من هذا العام وما تضمنه بيان عدن التاريخي ووجهوا الدعوةِ لكلٍ الاطراف والقوى السياسية الجنوبية افرادا او كيانات الى الالتحاق بمسيرة المجلس الانتقالى وفتح ابواب الحوار البناء والخلاق لتمتين بنيان المجلس والاستفادة من انفتاحه على كل الاطراف السياسيةِ الجنوبيةِ وتمتين مداميك الجبهة الداخلية الجنوبية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تنتصبُ اما شعبنا الجنوبي وقواه السياسية الحية.

 

كما اكد الحاضرون على اهمية تفعيل العمل  في الخارج من خلال نسج علاقات مع صناع القرار السياسي في البلدان الصديقة والشقيقة ومنها المملكة المتحدة  لبريطانيا وشمال ايرلندا وكذا جميع البلدان الاوروبية، كما اقترح الحاضرون ان تقوم دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس باختيار الآلية المناسبة لتكوين منسقيات المجلس الانتقالي في الخارج على مستوى البادان وعلى مستوى الاقاليم والقارات لتكون هيئات وممثليات للمجلس في بلدان تواجدها ودعا المشاركون قيادة المجلس الانتقالي برفع نسبة تمثيل الخارج في بنية الجمعية الوطنية إلى ٣٠ % .

 

كما حيّاَ الحاضرونَ الدور العظيم لدول التحالف العربي بقيادة المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ودولة الإماراتِ العربية المتحدة في نصرة شعبنا ودعمهِ مادياً وعسكرياً ومعنوياً في مواجهةِ المشروع العدواني لقوى الانقلاب المدعومِ من دولة التوسع الفارسي الذي يستهدف ابتلاع الهويةِ العربيةِ لبلداننا ، معبرين عن شديد العرفانِ والامتنانِ لما قدمتهُ وتقدمهُ دولةِ الأماراتِ العربيةِ المتحدةِ  الشقيقة من دعمٍ في مختلفِ المجالاتِ الدفاعيةِ والامنيةِ والخدميةِ والآغاثية، مؤكدينَ انْ دماءِ الشهداءِ والسعوديين والإماراتيين في مواجهة العدوان لن تذهب سدىَ وأنَ كلَْ ما تقدمهُ الدولتان الشفبفتان لنصرةِ قضيتنا العادلةِ ستظلٌُ ديناً في رقابِ شعبنا الجنوبي ولن ينسى ذلك على مرًِ التاريخ.

 

وأكدَ المشاركونَ على اهميةِ استمرار الدعمِ والتأييد لجهود المجلس الانتقالي في سبيل الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي في الحرية والكرامة والاستقلال وبناء الدولةِ الجنوبيةِ الحرةِ والمستقلةِ بحدود يوم الواحدِ والعشرينَ من مايو للعام ١٩٩٠م - دولةِ النظام والقانون والعدالةِ الاجتماعيةِ والمواطنة المتساوية والتعدديةِ السياسيةِ والحرياتِ العامة والتداول السلمي للسلطة .

 

وأكدَ الحاضرونَ جميعاً انَْ استعادة الجنوب لحقه في بناء دولته المستقلة ليس عدواناً على احدٍ ولا انتقاصاً من حق أحدْ وأنَّ العودةَ إلى وضعِ الدولتين لا يقتضي بالضرورةَ العداءِ والتنازعِ بين الشعبينَ في العربيةِ اليمنيةِ والجنوب ، بلْ أنّ وجود دولتينِ شقيقتينِ متعاونتينِ متجاورتينِ ومتكاملتين ومتعايشتين لن يكونَ إلّا عاملاً من عواملِ الاستقرارِ والسلامِ في المنطقةِ والإقليمِ والشراكةَ الحقيقيةِ والجادةِ في مواجهة التحدياتِ الراهنةِ وفي مقدمتها مهام البناءِ والتنميةِ ومحاربةِ الإرهابِ وتمتينْ اسبابُ الاستقرارِ والسلامِ في المنطقة والعالم أجمع .

 

 

ودعا الحاضرونَ السلطاتِ الرسميةِ في المملكةِ المتحدة إلى دعم نضالاتِ الشعبُ الجنوبيْ في سبيلِ استعادةِ حقْهِ التاريخيُ العادلْ انطلاقاً من المكانةِ الدوليةِ للمملكة المتحدة كإحدى الدول دائمةِ العضويةِ في مجلسْ الامنْ الدولي وإحدى الدول الراعية للتسوية في الإقليم  ومن منطلق المسؤوليةِ التاريخية لبريطانيا تجاه الجنوب الذي كان ذاتَ يومٍ أحدىَ مستعمراتها .

 

المجد والخلود لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والرحمة للشهداء الابطال

 

 

صادر عن اللقاء التشاوري الاول

 لابناء الجنوب في المملكة المتحدة . 

مدينة شيفيلد البريطانية

١٤ اُكتوبر ٢٠١٧م

 

*من نصر العيسائي


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تعليقات القراء
282567
[1] البي بي سي عدوتنا اللدود
السبت 14 أكتوبر 2017
سالم محمد | عدنننننن
في اخبار الساعه التاسعه الليله تتحدث بعض القنوات عن خطاب رئس المجلس الانتقالي والذي صرح فيه بالعمل من اجل استعادة دولة الجنوب واتهام الحكومه بالتقصير والتلكؤ عن انجاز اي شي في عدن والجنوب منذ بعد التحرير تنشر البي بي سي على لسان وتصوير مذيعها العنسي الانجازات الكبيره التي حققتها الحكومه في مارب دون ان تشير باي اشاره الى احتفالات الجنوبيين بعيد الثوره

282567
[2] يا عيدروس هناك خطا في اختيار المكان
الأحد 15 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
يا اخ عيدروس النقيب الخولاني عربي 34 المحترم، بعد التحية. عيب تحتفل بثورة 14 اكتوبر في بريطانيا التي قامت الثورة المجيدة ضدها. هذا ليس من الذوق وليس من اخلاق العرب، حتى عرب 34, أن ياكلوا في صحن بريطانيا ويخروا فيه. ان كان ولا بد فلتكن احتفالاتكم بثورة 14 اكتوبر في روسيا بلد الثوار. وقد اقترحنا روسيا ولم نقل الامارات منعا للحرج عن بنت بريطانيا الامارات العربية المتحدة. طبعا ، قد يقول لكم الروس روحوا العبوا (فتاتير) فنحن لم تحتفل بثورة اكتوبر البلشفية وما نشتيش احد يذكرنا بها. فإذا قالوا ذلك فامامكم اريتيريا. الجماعة ميتين جوع وباتنفعهم اي معونة إماراتية مقابل توفير قاعة لكم في اسمره . واذا كان مصمم على عدم مغادرة بريطانيا خوفا من أن يغلقوا عليك باب الرجوع لانه مش معقول تكون مقدم طلب لجوء سياسي وجالس تترندع من بلاد الى بلاد اطلب من لطفي شطارة يرشح لك واحد كشي من عيال عدن يعيش في بريطانيا (في مجموعة كبيرة منهم في شيفيلد) واطلب من الفانوس يصدر له قرار فانوسي كنائب لك. وابقى في بريطانيا إلى أن تحصل على الجنسية (تماما كما فعل احمد عمر بن فريد في سويسرا) على الرحب والسعة وخلي الكشي يتبرطع بين لندن وأبوظبي واسمرة وعدن. بصراحة عيال الكشي نشيطين ويعرفوا عربي و انجليزي تمام.

282567
[3] يا سلام.. كلام موضوعي ومنطقي وواقعي وحكيم ورصين
الأحد 15 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، كلام موضوعي ومنطقي وواقعي وحكيم ورصين، يليق بمقام من صاغه وجمع بيانه.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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راجعنا التاريخ القريب سنجد أن ما كانت عليه تسمى بجمهورية اليمن الشعبية واليمن الديمقراطية لاحقا قد مرت
تتميز الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر هذا العام بمشهد يتداخل فيه التوجس باليقين والصدق
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