المصفري :الحكومة الشرعية فشلت في ادارة الجنوب

قال السياسي الجنوبي علي نعمان المصفري ان الحكومة الشرعية اليمنية فشلت في ادارة مناطق الجنوب.

وقال المصفري في حديث لقناة الجزيرة مساء السبت ان الحكومة الشرعية اليمنية باتت تقف في وجه تطلعات الجنوبيين وسعيهم صوب استقلال الجنوب واستعادة دولته.

واكد المصفري ان التطورات السياسية الحاصلة في الجنوب طبيعية وتعبر عن شعب يريد نيل استقلاله وحريته .

وقال المصفري ان ماهو حاصل في الجنوب صراع سياسي بين الارادة الجنوبية الحرة وبين من يريدون اعادة الجنوب الى زمن الاحتلال السابق .

واتهم المصفري قوى سياسية يمنية افتت باستباحة دماء الجنوبيين في العام1994 بانها هي نفسها من تريد استهداف الجنوب مجددا.

المزيد في أخبار وتقارير وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني. وقال

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