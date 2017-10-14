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أخبار وتقارير

المصفري :الحكومة الشرعية فشلت في ادارة الجنوب

السبت 14 أكتوبر 2017 08:43 مساءً
لندن ((عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي علي نعمان المصفري ان الحكومة الشرعية اليمنية فشلت في ادارة مناطق الجنوب.

وقال المصفري في حديث لقناة الجزيرة مساء السبت ان الحكومة الشرعية اليمنية باتت تقف في وجه تطلعات الجنوبيين وسعيهم صوب استقلال الجنوب واستعادة دولته.

واكد المصفري ان التطورات السياسية الحاصلة في الجنوب طبيعية وتعبر عن شعب يريد نيل استقلاله وحريته .

 وقال المصفري ان ماهو حاصل في الجنوب صراع سياسي بين الارادة الجنوبية الحرة وبين من يريدون اعادة الجنوب الى زمن الاحتلال السابق .

واتهم المصفري قوى سياسية يمنية افتت باستباحة دماء الجنوبيين في العام1994 بانها هي نفسها من تريد استهداف الجنوب مجددا.


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تعليقات القراء
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[1] هل الصفاره موجوده بجيبك يامصفري
السبت 14 أكتوبر 2017
الهدهد الجنوبي | ساحة العروض
بالله رويناها من اجل نطمئن ان فريق الصفير الاماراتي سيحرز الفوز على ساحة العروض ففريقه المزمع توسيعه الى 303 من حملة موازيك الصفارات سيحتلوا مقاعد ميدان الحبيشي بدلا من الساحه حتى لو ازعجوا الجيران في مدينة عدن لكن عادي قد عدن متعوده على المراكضه والخاتمه بالنهايه زي ما ركضت لولين با تركض الثلاثه صفر ثلاثه ما لفت نظري هو تكرار لفظة التصفير في خطاب الزبيدي حتى ظنت ان كاتبه سلطان البركاني او رئيسه عفاش ما دريت ان عندنا في عدن بياع صفارات اسمه المصفري يالله نومه بلا تصفير حتى تستمتع بدولة الصفارات

282558
[2] بيان عدن الفانوسي أعلن انكم ستديرون الجنوب إذا فشلت الشرعية يلله ورونونا كيف
السبت 14 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
بيان عدن الفانوسي أعلن انكم ستديرون الجنوب إذا فشلت الشرعية يلله ورونونا كيف. كل ما عملته حتى الان ادعاءات مضحكة: 1) الشعب حغ (حق) عيدروس حسب التفويض 2) المجلس الفانوسي حغ (حق) عيدروس 3) الجمعية الوطنية حغ (حق) المجلس الفانوسي والمجلس الفانوسي حغ (حق) عيدروس . كل شيء حغ (حق) عيدروس الفانوس. خلوكم البقبقة يا ضليعة يالغالغة عرب 34 واعلنوا المجلس العسكري . ابو اليمامة والشبحي والحالمي والنوبي عيال الأحزمة الأمنية الإرهابية أعلنوا قبل الاحتفال الولاء للمجلس الفانوسي منشان تعتقد (الجماهير) انهم سيعلنوا الاستقلال او على الاقل المجلس العسكري الفانوسي فيجذبوا الالاف ليشهدوا الحدث التاريخي لكن تمخض المجلس الفانوسي فولد جمعية وطنية للمجلس وليس حتى للجنوب كما جاء في بيانتكم.يعني دائرة جديدة من دوائر المجلس لا تختلف عن الدائرة الإعلامية او الثقافية. سمعت ان انور الرشيد لما سمع الاعلان عن الجمعية الوطنية صاح (قنيكوك) وسقط ميتا



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