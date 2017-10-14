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فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور)

السبت 14 أكتوبر 2017 08:09 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

احتشد الالاف من الجنوبيين في ساح العروض بالعاصمة عدن للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

ورفع المحتشدون أعلام دولة الجنوب وصور الشهداء والشعارات الجنوبية المؤكدة على التحرير والاستقلال.

والقي في الحفل الحاشد عدد من الكلمات المعبرة عن الفعالية والمؤكدة بحق الاستقلال للجنوبيين.

وتنشر "عدن الغد" صورا للفعالية التي أقيمت عصر اليوم السبت في ساحة العروض بخورمكسر.


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تعليقات القراء
282556
[1] اهلا باصحاب شق الصف الجنوبي
السبت 14 أكتوبر 2017
الشنفري | المكلا
والله انها مناظر مقززة ,,,,,, تف عليكم ايها الخونة

282556
[2] غير صحيح
السبت 14 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
العدد لايوصل الالف مدفوعين الثمن خونة

282556
[3] تستطيع ان تعدهم
السبت 14 أكتوبر 2017
ابن الجنوب | عدن
اي حاشدة يا عدن الغد فهم لا يتجاوزون المائتين شخص و بالطبع لهم التحية و ان كانوا اخطأوء المسار و لكن يبقون اخوتنا و ان شاء الله نراهم معنا في ساحة مدرم و غدا" نحتفل جميعنا بالاستقلال و استعادة دولتنا ..



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