هنأ الجنوبيين بذكرى ثورة 14 أكتوبر.. اليزيدي: ساحة العروض لكل الشعب ولا تخضع لأجندات خارجية

قال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير مديرية البريقة ان ساحة العروض اوحت للشعب الجنوبي معاني الفرح والبهجة الحقيقية.

وفي كلمة للشيخ هاني اليزيدي من على منصة ساحة العروض بفعالية الذكرى الـ54 من ثورة 14 اكتوبر المجيدة هنأ فيها شعب الجنوب بمناسبة ذكرى ثورة الاجداد وتحرير الوطن من الاستعمار البريطاني.

وأكد الشيخ اليزيدي ان ساحة العروض لا تخضع لأي اجندة خارجية ولا تعتمد على المال ولو كانت ساحة العروض التي أسست هذا الاحتفال تؤيد الشرعية لكانت الفعالية ممتلئة بالمجندين.

واضاف : ولكن كانت الساحة عفوية من افراد شعب الجنوب ولا تنتمي لأطراف في وقت يراد تسيس وركوب الفعالية والمقايضة على مصالح منتهية ومناصب معزولة.

واختتم : ندعو لوحدة الصف الجنوبي وفتح قنوات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الجنوبين والتمسك بمطالب شعب الجنوب والترحم على الشهداء والشفاء للجرحى.

المزيد في أخبار وتقارير وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني. وقال

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