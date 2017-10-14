اليزيدي : شعب الجنوب لن يقبل الاحتلال مجددا ولن يسمح بعودة سجون (الفتح)

قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون .

وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بان تعاد افتتاح سجون الفتح بالتواهي مجددا في اشارة الى حقبة زمنية مظلمة في تاريخ الجنوب .

واكد "اليزيدي" ان الجنوبيين يريدون مع الاطراف الاخرى شراكة وليس تبعية مطلقة وعمياء .

وامتدح اليزيدي دور المقاومة الجنوبية مؤكدا انه اليوم يراد شيطنة هذه المقاومة وزج قياداته في السجون .

وحذر اليزيدي من خطورة محاولة شيطنة المقاومة الجنوبية .

وقال اليزيدي ان فعالية المقاومة الجنوبية بخور مكسر قبل اشهر كانت قليلة واليوم صارت اكبرى واقوى .

واكد اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بتخوين قياداتهم مهما حدث داعيا الى وحدة صف جنوبية حقيقية .

المزيد في أخبار وتقارير وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني. وقال

تعليقات القراء



























