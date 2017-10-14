الرئيس هادي يجري اتصالات هاتفية برئيس الوزراء وعدد من القادة العسكريين

اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، هنأه فيها ومن خلاله الى كافة اعضاء الحكومة والقيادات التنفيذية والامنية والعسكرية باحتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وحيا رئيس الجمهورية خلال الاتصال، بالروح الوطنية الوثابة التي يتحلى بها الجميع ،وذلك من خلال ما تجلى في المشاركة ونجاح فعاليات العرض العسكري المهيب الذي أقيم اليوم السبت بهذه المناسبة في مقر الكلية العسكرية بمعسكر صلاح الدين مصنع الرجال.. بالعاصمة المؤقته عدن مشيداً بحسن الأداء والتنظيم والعمل ووحدة الصف والنسيج الاجتماعي.



وقال فخامة الرئيس"اننا اذا نحييكم بهذه المناسبة الوطنية فإننا،نشد على اياديكم في مواصلة الاعمال الوطنية التي لمسها المواطن انجازا على ارض الواقع بعيدا عن الضجيج والشعارات الجوفاء".



وأضاف رئيس الجمهورية "ان اليمن الذي انتصر لذاته بفضل تلاحم وتكاتف شعبه في ثوراته التحررية المختلفة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر جدير على بناء وطنه الاتحادي الجديد وإلحاق الهزيمه بالانقلابيين ومشاريعهم الظلامية المقيتة شر هزيمة".



من جانبه عبر ،رئيس الوزراء الدكتور احمد بن عبيد بن دغر عن امتنانه وتقديره لاتصال فخامة الرئيس الذي نسترشد دوما بتوجيهاته وتعليماته لما من شانه بناء الوطن ومصلحة شعبه الباسل الصابر المناضل .



وحيا الدكتور بن دغر في هذا الصدد بكل الجهود المجتمعة التي عملت وتعمل لانجاح الخيارات الوطنية وتحتفي بإنجازاتها..مؤكداً مواصلة العمل مع كل القوى الوطنية لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني في الحرية والعيش الكريم في ظل الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

كما اجرى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،مساء اليوم، اتصالات هاتفيه بعدد من القادة العسكريين هنأهم فيها بالعيد الوطني الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر.



واطلع رئيس الجمهورية خلال اتصاله بنائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني ،ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن ناصر بارويس،وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ،على تطورات الأوضاع العسكرية في مختلف المواقع والجبهات.



وهنأهم فخامة الرئيس بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر ،ونجاح فعاليات العرض العسكري المهيب الذي شهدته اليوم الكلية العسكرية بصلاح الدين في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن بمناسبة العيد الوطني الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.



وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل الدفاع عن الامن والاستقرار وتطبيع الحياة ،وبناء جيش وطني يدافع عن مكتسبات الوطن والتي يحاول اليوم الاماميين الجديد الانقلاب على اهداف ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر والاجماع الوطني المتمثل في مسودة الدستور التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة..مؤكداً انه بقوة وتماسك الجيش الوطني سيتم القضاء على كل المشاريع الضيقة التي يحاول من خلالها الانقلابيين إعادة الوطن الى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين.



وشدد فخامة الرئيس على ضرورة مواصلة بناء الجيش الوطني وتأهيله تأهيلاً عسكرياً حديثاً يواكب التطورات الحديثة في العلوم العسكرية من خلال العلوم والمعارف التي تعمل على صقل المواهب وتنمية القدرات العسكرية والدفاعية..مؤكداً اهتمامه ودعمه للجيش الوطني .



وحمل رئيس الجمهورية ،نائب رئيس هيئة الاركان العامة ،ورئيس هيئة العمليات ،وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ،نقل تحياته الى قادة الالوية والضباط والصف والجنود المشاركين في العرض العسكري.



من جهتم عبر ،نائب رئيس هيئة الاركان العامة ،ورئيس هيئة العمليات ،وقائد المنطقة العسكرية الرابعة عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وجهوه الحثيثة التي يبذلها في إعادة الامن والاستقرار وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية.



واكدوا وقوفهم الدائم الى جانب القيادة السياسية ومواصلة الانتصارات الساحقة على المليشيا الانقلابية التي عاثت في ألاراض فساد..مشيرين الى ان توجيهات فخامة الرئيس ومتابعته لسير العمليات العسكرية كللت بالنجاح من خلال الانتصارات التي تحققت في مختلف المواقع والجبهات العسكرية .

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