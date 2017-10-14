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أخبار وتقارير

في فعالية حاشدة بساحة العروض.. الجنوبيون يؤكدون على الاستقلال واستعادة الدولة

السبت 14 أكتوبر 2017 05:08 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد الجنوبيون المحتشدون في ساحة العروض بخورمكسر الثبات على مبدأ الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

وأحتشد الالاف من الجنوبيين عصر اليوم السبت في ساحة العروض للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

ورفع المحتشدون صور الشهداء والشعارات المؤكدة على الاستقلال ونيل الحرية.

وردد المشاركون في الفعالية الأهازيج والأغاني الثورية الجنوبية.


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تعليقات القراء
282531
[1] وين المنصه
السبت 14 أكتوبر 2017
سالم باهدهد | الرياض
عدن الغد وبن لزرق دأبو على تزييف الحقائق طيب وين المنصه ياكذابين ، إضافة إلى أن الصور قديمه جدا من ايام الاعتصامات ايام الاحتلال الشمالي ، بلاش كذب

282531
[2] عدن تنتصر
السبت 14 أكتوبر 2017
الظالعي |
حشود المعلا ترفع الراس عاش الجنوب وعاشت عدن ولحج وابين وحظرموت والمهره وجزرها

282531
[3] مرتزقة الشرعية
السبت 14 أكتوبر 2017
الشنفري | المكلا
يعني فينهم مرتزقة الشرعية وعلى راسهم المدعو هاني اليزيدي لم نراهم في المنصة.



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