الزبيدي يعلن تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية
صورة من الفعالية يوم السبت -عدن الغد
السبت 14 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
اعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي انطلاق المجلس صوب تشكيل الجمعية الوطنية العمومية الجنوبية التي ستضم 303 من الشخصيات الاجتماعية والاعيان والشخصيات الهامة والكوادر.
وجاء ذلك خلال كلمته التي القاها بساحة المعلا عصر يوم السبت .
وقال الزبيدي ان المجلس سيواصل تصعيده ضد الحكومة الشرعية اليمنية .
ووجه الزبيدي شكره لمبعوث الامم المتحدة الى اليمن ولد الشيخ احمد ورحب بافتتاح مكتب للامم المتحدة بعدن .
تعليقات القراء
282526
[1] اذا هي الحرب
السبت 14 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
سلمت وسلمت الأمارات وحيا بك وباهلك في عدن المشتاقه لكم منذ 86م فلايكفي مافعلتوه ب86م ومافعله عفاش والحوثيين وبعض منكم بحرب 94م و2015م فعدن لازالت تشتاق للتدمير والحرب والقتل وزوارالليل والفجر وشغل العصابات والحرق والطرد والتعسف وتلفيق التهم ..فهيا الى الحرب فكيف تجراء هولا على طردكم من مناصبكم فلست انت الفاشل الوحيد فقد نسوا انك معك اباتشي تقتل معارضيك الجنوبيين قبل الشماليين ومن معه دوله خارجيه تدعمه وتحتل المطارات والمواني اي مصلحه مشتركه بينكم فهنيئا لكم ولهم والله يهني سعيد بسعيده ولك الله ياعدن ..
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها