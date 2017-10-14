الجنوبيون يؤكدون حق الشعوب في الحرية والاستقلال
السبت 14 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
طالب الجنوبيون المحتشدون في شارع الشهيد مدرم في المعلا بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.
وجدد الالاف من المحتشدين مطالبتهم بالاستفتاء على الوحدة كتلك التي جرت في إقليمي كردستان وكاتلونيا.
ورفع متظاهرون أعلام دولة الجنوب بالاضافة الى علمي كردستان وكاتلونيا للتأكيد على حق الشعوب في الحرية ونيل استقلالها.
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