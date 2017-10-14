بن دغر : الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف وحفظ الأرواح

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر " أن راية ثورتي ١٤ أكتوبر و سبتمبر ستبقى شامخة على مدى التاريخ ولن يهزم الأعداء هذه الثورة وسنحافظ على مايو العظيم بنظام جديد نحن نصنعه بأيدينا، وبتوافقنا، وبمشاركة واسعة من الذين ينظرون للمستقبل بتفاؤل ويرون اليمن بحجم الأوطان الكبرى ويرونه منبع العروبة والإيمان .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم بالعاصمة عدن بمناسبة الذكرى ال٥٤ لثورة ١٤ اكتوبر وبمشاركة رمزية من كل الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن العمري ونائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع وعدد من رجال الدولة والقيادات العسكرية والأمنية .

واضاف بن دغر نعم انتصرت الثورة وستبقى ولن يتمكنوا منها، ولا من نظامها الجمهوري، لن تحكم الإمامة مرةً أخرى اليمن الجديد، لا بثوب الحوثي أو حميد الدين، الزمن تغير واليمني استعاد وعيه، وتحرر من الأكاذيب والخرافات التي عُلقت بالدين".

وأشار الدكتور بن دغر في كملته " إن دماء لبوزة، وعبود، ومدرم، وفتاح، وعنتر، ومصلح، وشائع، وسعيد صالح، وصالح منصر، وتضحيات زعماء الثورة قحطان الشعبي، وفيصل عبداللطيف الشعبي، وسالم ربيع علي، وعبدالفتاح إسماعيل، ومحمد علي هيثم، ومحمد صالح مطيع، وعبدالله الخامري، وعبدالله باذيب، وعبدالعزيز عبدالولي، ومحمد أحمد سلمان، وعلي السلامي، وفيصل بن شملان، وجار الله عمر، وسلطان أحمد عمر وغيرهم ممن يواصلون مسيرة النضال والثورة، فقد عاشوا جميعاً لوطن حر، وطن موحد، وطن يرفع عالياً راية الإسلام والعروبة، وطن يؤمن بقيم العدالة والمساواة والأخوة الصادقة، تلك هي مبادئ هؤلاء جميعاً عاشوا لها، وناضلوا من أجلها، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلن نبدل نحن، ولن نخذلهم، ولن نحيد عن أهدافهم ومبادئهم قيد أنملة".

ونقل للجميع تهاني وتبريكات القائد العظيم والرمز المناضل المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازاً بمواقفهم الوطنية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان ثورة أكتوبر انتصرت بقيادة الجبهة القومية لأنها ثورة الشعب، انتصرت ثورة أكتوبر لأنها ثورة الحق ضد الظلم، انتصرت أكتوبر لأنها ثورة الحرية ضد الاستعمار والعبودية، انتصرت وحققت أهدافها، وكان الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر ،يوم الحرية، يوم احتفى ثوار هذه الجبهات كلها في كريتر والمعلا والتواهي وكل مدن اليمن، وعمت الفرحة صنعاء، وعمران، وصعدة، وتعز، وكل مناطق تهامة والجند، بيوم النصر الآخر يوم الثلاثين من نوفمبر، وأعلنت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، الديمقراطية الشعبية فيما بعد.

*من نبيل الجنيد - تصوير/ زكي اليوسفي

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