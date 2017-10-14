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أخبار وتقارير

توافد الجماهير الي ساحة المعلا للمشاركة في الذكرى ال 54 من 14

جانب من احتفالية شارع مدرم بالمعلاء
السبت 14 أكتوبر 2017 01:03 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص

يحتفل الالاف من الجنوبيين اليوم السبت بالذكرى (54) لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة في ساحة الشهيد مدرم بالمعلا .

وقال مراسل  ((عدن الغد)) في الساحة ان الالاف من الجماهير الجنوبية تحتشد في صباح اليوم الى ساحة المعلا استعدادا لأحياء احتفال 14اكتوبر عصر اليوم .

ويحتفل الجنوبين بذكرى (54) لثورة 14 اكتوبر عصر اليوم في ساحة المعلا




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تعليقات القراء
282481
[1] في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهدا
السبت 14 أكتوبر 2017
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه | في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتق
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهداء قائلاً “اننا سنمضي على درب الشهداء ولايمكن لأي قوة في الأرض أن تقف في طريقنا ، لا عبوات ناسفة ولا تهديدات ولا اعتقالات” ، وكانت رسالته الأخيرة الى شباب وشعب الجنوب مخاطباً إياهم “إذا اردنا أن نستعيد أرضنا ودولتنا فلابد من التصالح والتسامح بصدق فيما بيننا ونبذ العنصرية والنزاعات المناطقية.

282481
[2] جده
السبت 14 أكتوبر 2017
عبدالله سبيت | حضرموت
السلام عليكم ايها القائد عيدروس الزبيدي وجميع الاعضى في المجلس الانتقالي الى الامام في استقلال الجنوب وتحريره من عصابةصنعاءالفاسده ونطالبكم بالتوجه الى وادي حضرموت لطردعلي محسن وعصابته فهم يعيثون في الوادي فساداًمن قتل ورعب للمواطنين وكذالك اطردواهاشم لحمرمن الوديعه فهم ينهبون ثروات البلاد بلاحسيب ولارقيب طهروا البلاد من الكلاب المسعوره حتى ينهظ الجنوب بخيراته



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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