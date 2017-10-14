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شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين

السبت 14 أكتوبر 2017 11:58 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله .

واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .

واضاف قائلا :" حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم الحشود التي ترفع علم الجنوب في كل الساحات والشوارع والمنصات .


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تعليقات القراء
282475
[1] الله. يحفظ ابناء الجنوب
السبت 14 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
الله. يحفظ عدن والجنوب

282475
[2] اعضاء الموتمر
السبت 14 أكتوبر 2017
مامون الردفاني | لحج
لا ننسێ ان بن دغر من حزب الشيطاني(الموتمر ) وكان يعمل لدى صالح عفاش ويوم لازال يعمل لدى عفاش ....يستحقر وجودة في عدن ولايستتطيع ان يرفع رقعة الالاف من ابناء الجنوب يزينون شارع المعلاء بالالاف من الاعلام وطنهم الحبيب

282475
[3] وارتفع العلم في صلاح الدين
السبت 14 أكتوبر 2017
ابوفتحي ابن عدن | عدن
لفد رفع العم الرسمي للدولة اليمنية وخسرت الرهان والتجدي فب ان يرفع بن دغر العلم خارج اسوار معاشيق امخبارة قبل 14اكتوبر وبعد 14 اكتوبر فلن تنطلي علينا هذة الاوهام فلم تقدموا اي نمودج جيد كنا نحلم به ولن ينجح في الاخير يازميلنا شطارة الامشروع بن دغر كماذكره موخرا الزميل فتحي بن لزرق الثوري القديم والواقعي الجديد اما خبارة مفاجتكم الذي ذكرها المغضوب عليه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي بأنه سيعلن عن استفتاء على الوحدة اليمنية فقبل ايام قلائل كان يرفض مجرد الحديث ويعارضه بحجة انشعب الضالع عفوا شعب الجنوب فد فوضه بتمثيل الجنوب خليكم هذا الاستهبال وشغل المجانين فمسالة الاستفتاء تجرى في ظروف طبيعية ليس فب ظل ظروف الحروب ويشرف عليها عليها منظمات دولية وليس الزبيدي ومنصور صالح وكفاية فضيحة امس لم تتفقول حتى في تسمية فعاليتكم ناطفكم الرسمي في المؤتمر الصحفي يقول سننظم احتفالية وليس مليونية وبيانكم الرسمي يقول مليونية وليس احتفالية ارسوا على بر



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