شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين

قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله .

واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .

واضاف قائلا :" حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم الحشود التي ترفع علم الجنوب في كل الساحات والشوارع والمنصات .

المزيد في أخبار وتقارير بسبب "فيسبوك".. يمني يحصل على إقامة مجانية لمدة اربع سنوات بالسعودية نجح مقيم يمني، في الحصول على اقامة مجانية التجديد في المملكة، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد نجاحه في تحدٍ بينه وبين كفيله السعودي. وقالت صحيفة "عكاظ اليوم" أن مقيم يمني المئات من أبناء سقطرى يصلون عدن لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر:" لأجل الجنوب سنعبر البحور كلها وصل صباح يوم السبت المئات من أبناء جزيرة سقطرى إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية الاستقلال والذي وصلو مساء يوم الجمعة المئات منهم إلى عدن وافترش بعضم شارع الشهيد الالاف يحتشدون بساحة المعلا تدشينا لمهرجان جماهيري بذكرى ثورة 14 اكتوبر احتشد الالاف من الجنوبيين عصر يوم السبت احياء لذكرى ثورة 14 اكتوبر . واحتشد الالاف وسط ساحة المعلا ورفعوا اعلام دولة الجنوب وصور شهداء الثورة السلمية والمقاومة

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