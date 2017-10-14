مدير امن لحج يصل ساحة المعلا للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر

تتميز الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر هذا العام بمشهد يتداخل فيه التوجس باليقين والصدق
لوان كل شخص يُسمى قيادي عاهد اللّه ان ينتهج خطاب التوافق لما وجدنا انقسامات في البلد..!ولو ان كل قيادي احترم
لم يكن دولة النائب رئيس الوزراء السابق خالد بحاح،في اعتقادي،بحاجة للخروج بأي رد على الاتهام الاستفزازي
اربعة وخمسون عاما من تاريخ ثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة وللأسف لازلنا نحب وكل واحد منا ينظر الى الاخر
شعبنا اليمني عظيمٌ بإصراره على الحرية فقد انتزعها رغم إنعدام الإمكانيات عدا العزيمة والكرامة من بين مخالب
نحن اليوم ليس في مرحلة تقييم الادوار النضالية وحساب كم عدد الطلقات التي انطلقت من بندقية هذا او ذاك.. كما اننا
ثورة 14 اكتوبر 1963 م وهي تهل علينا في ذكراها الرابعة والخمسين ، هي نتاج جهد جماهيري رافض للاستعمار منذ ان وطأت
احتفلت سفارة اليمن في لندن اليوم الجمعة بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة . وكانت
بعد انتصار الثورة أكتوبر البلشفية في روسيا ذهبت امرأة ارستقراطية كبيرة في السن لمقابلة لينين في مكتبه. حاول
قابلت سفير جنوب أفريقيا في الأردن أكثر من مرة ، وكان سفيرا غير مقيم لبلاده، في اليمن، كما فهمت منه ووجدته يحب
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