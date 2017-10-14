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بالصور : عرض عسكري ضخم للحكومة الشرعية بصلاح الدين

صورة من العرض العسكري صباح يوم السبت
السبت 14 أكتوبر 2017 10:01 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

شهدت الكلية العسكرية بصلاح الدين صباح يوم السبت عرضا عسكريا شارك فيه اكثر من 3 الف عسكري من مختلف الوحدات العسكرية .

واستعرضت القوات العسكرية ادائها بحضور قيادات بينها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر وعدد من القيادات العسكرية الاخرى .

ولاول مرة منذ سنوات تتم تأدية النشيد الجمهوري اليمني ويرفع العلم اليمني في فعالية عسكرية ضخمة كهذه.

وشارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات الامنية والعسكرية.


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