بالصور : عرض عسكري ضخم للحكومة الشرعية بصلاح الدين
صورة من العرض العسكري صباح يوم السبت
السبت 14 أكتوبر 2017 10:01 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
شهدت الكلية العسكرية بصلاح الدين صباح يوم السبت عرضا عسكريا شارك فيه اكثر من 3 الف عسكري من مختلف الوحدات العسكرية .
واستعرضت القوات العسكرية ادائها بحضور قيادات بينها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر وعدد من القيادات العسكرية الاخرى .
ولاول مرة منذ سنوات تتم تأدية النشيد الجمهوري اليمني ويرفع العلم اليمني في فعالية عسكرية ضخمة كهذه.
وشارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات الامنية والعسكرية.
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