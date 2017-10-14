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الاتحاد اليمني للطلاب في ماليزيا يقيم احتفالية طلابية وشعبية بمناسبة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر‎

السبت 14 أكتوبر 2017 10:50 صباحاً
ماليزيا(عدن الغد)خاص:

أقام اتحاد الطلاب اليمنيين في المملكة الماليزية وبرعاية رسمية من السفارة اليمنية احتفالية شعبية وفنية بمناسبة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، وبحضور سعادة السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل باحميد.

وفي وسط حضور جماهيري كبير افتتح الحفل بأداء النشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم وتعددت الفقرات المقدمة بين فنية ومسرحية وريبورتاجات عن الثورتين.

وقد ألقى الدكتور يوسف الشراعي, رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، كلمة نيابةً عن كل الطلاب اليمنيين في ماليزيا هنأ فيها الشعب اليمني بالثورتين.
 وأكد الشراعي بأنّ العلم هو السلاح الحقيقي الذي به تُبنى الأوطان وتزدهر، داعياً جميع الطلاب بضرورة استيعاب المسئولية والمهمة الموكلة إليهم من أجل بناء اليمن الذي يطمح إليه الجميع، وتسخير العلوم والخبرات المكتسبة لمصلحة البلاد والشعب اليمني..

وقد قام سعادة السفير عادل باحميد بإلقاء كلمة نقل فيها تهاني وتبريكات الرئاسة والحكومة اليمنية إلى الشعب وإلى الجالية اليمنية في ماليزيا بشكل خاص.
وشدد السفير باحميد على نقل صورة الجالية اليمنية في ماليزيا إلى اليمن في التآخي والتعاضد والوحدة الحقيقية التي جسدها كل اليمنيين المتواجدين على الأراضي الماليزية.
وقدم السفير باحميد شكره وامتنانه للمملكة الماليزية على تعاملاتها الخاصة لليمنيين والتسهيلات التي تقدمها لهم، كما وقدم فائق شكره للطلاب اليمنيين الذين أقاموا احتفالية الثورتين رغم كل الظروف والمعوقات التي واجهتهم.
كما تم عرض ريبورتاج عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر من إنتاج مركز لايت ميديا، لخص فيها حال اليمن بشطريه قبل الثورتين ومدى الترابط بين ثورة سبتمبر وأكتوبر.
تأتي هذه الاحتفالية من أجل تذكير الجالية اليمنية برؤى وأهداف الثورتين السبتمبرية والأكتوبرية والتأكيد على أنّ مسار التنمية والبناء يبدأ من التعليم السليم.

حضر الحفل سعادة السفير اليمني عادل باحميد ورئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا الدكتور يوسف الشراعي، وعدد كبير من الدكاترة و الطلاب اليمنيين و بحضور حشد جماهيري من الجالية اليمنية في ماليزيا.


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