الاتحاد اليمني للطلاب في ماليزيا يقيم احتفالية طلابية وشعبية بمناسبة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر‎

أقام اتحاد الطلاب اليمنيين في المملكة الماليزية وبرعاية رسمية من السفارة اليمنية احتفالية شعبية وفنية بمناسبة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، وبحضور سعادة السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل باحميد.

وفي وسط حضور جماهيري كبير افتتح الحفل بأداء النشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم وتعددت الفقرات المقدمة بين فنية ومسرحية وريبورتاجات عن الثورتين.

وقد ألقى الدكتور يوسف الشراعي, رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا، كلمة نيابةً عن كل الطلاب اليمنيين في ماليزيا هنأ فيها الشعب اليمني بالثورتين.

وأكد الشراعي بأنّ العلم هو السلاح الحقيقي الذي به تُبنى الأوطان وتزدهر، داعياً جميع الطلاب بضرورة استيعاب المسئولية والمهمة الموكلة إليهم من أجل بناء اليمن الذي يطمح إليه الجميع، وتسخير العلوم والخبرات المكتسبة لمصلحة البلاد والشعب اليمني..



وقد قام سعادة السفير عادل باحميد بإلقاء كلمة نقل فيها تهاني وتبريكات الرئاسة والحكومة اليمنية إلى الشعب وإلى الجالية اليمنية في ماليزيا بشكل خاص.

وشدد السفير باحميد على نقل صورة الجالية اليمنية في ماليزيا إلى اليمن في التآخي والتعاضد والوحدة الحقيقية التي جسدها كل اليمنيين المتواجدين على الأراضي الماليزية.

وقدم السفير باحميد شكره وامتنانه للمملكة الماليزية على تعاملاتها الخاصة لليمنيين والتسهيلات التي تقدمها لهم، كما وقدم فائق شكره للطلاب اليمنيين الذين أقاموا احتفالية الثورتين رغم كل الظروف والمعوقات التي واجهتهم.

كما تم عرض ريبورتاج عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر من إنتاج مركز لايت ميديا، لخص فيها حال اليمن بشطريه قبل الثورتين ومدى الترابط بين ثورة سبتمبر وأكتوبر.

تأتي هذه الاحتفالية من أجل تذكير الجالية اليمنية برؤى وأهداف الثورتين السبتمبرية والأكتوبرية والتأكيد على أنّ مسار التنمية والبناء يبدأ من التعليم السليم.

حضر الحفل سعادة السفير اليمني عادل باحميد ورئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا الدكتور يوسف الشراعي، وعدد كبير من الدكاترة و الطلاب اليمنيين و بحضور حشد جماهيري من الجالية اليمنية في ماليزيا.

المزيد في أخبار وتقارير بسبب "فيسبوك".. يمني يحصل على إقامة مجانية لمدة اربع سنوات بالسعودية نجح مقيم يمني، في الحصول على اقامة مجانية التجديد في المملكة، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد نجاحه في تحدٍ بينه وبين كفيله السعودي. وقالت صحيفة "عكاظ اليوم" أن مقيم يمني المئات من أبناء سقطرى يصلون عدن لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر:" لأجل الجنوب سنعبر البحور كلها وصل صباح يوم السبت المئات من أبناء جزيرة سقطرى إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية الاستقلال والذي وصلو مساء يوم الجمعة المئات منهم إلى عدن وافترش بعضم شارع الشهيد الالاف يحتشدون بساحة المعلا تدشينا لمهرجان جماهيري بذكرى ثورة 14 اكتوبر احتشد الالاف من الجنوبيين عصر يوم السبت احياء لذكرى ثورة 14 اكتوبر . واحتشد الالاف وسط ساحة المعلا ورفعوا اعلام دولة الجنوب وصور شهداء الثورة السلمية والمقاومة