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أخبار وتقارير

الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب

السبت 14 أكتوبر 2017 12:50 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم.

واكد "الكازمي" ان الجنوبيين اليوم متوحدون صوب هدف واحد وهو انتزاع استقلال الجنوب .

واضاف بالقول :" كل من سيحتفلون هنا بخور مكسر او المعلا او في المكلا او في أي مكان اخر متفقون حول هدف واحد .

ووجه الكازمي التحية والرحمة لشهداء الجنوب .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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