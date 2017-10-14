طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب قبل عقود بالحديد والنار.

وفي رسالة سياسية مطمئنة للاطراف الجنوبية الاخرى قال "سالم ثابت العولقي اان المجلس الانتقالي الجنوبي ليس في سباق على امتطاء الجنوب مع أي طرف جنوبي، بل هو كيان سياسي من أجل الجنوب، والمسار الآمن لقضيته والضامن لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بإرادتهم الحرة.

واضاف قائلا :" ننطلق من مبدأ التسامح والتصالح الجنوبي وحق الآخر الجنوبي في الوجود والإنتماء، ولسنا باحثين عن سلطة ولهذا قلنا "انتقالي" أي ان المهمة مؤقتة، و تنتهي بانتهاء تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب، وينحل بعد ذلك المجلس، ولمنتسبيه واعضائه حرية الإنتماء لأي تنظيم سياسي مستقبلاً في الجنوب.

واختتم بالقول :" لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مهما كان التأييد الشعبي أو خيارات القوة لأننا نؤمن ونتطلع لجنوب جديد سليم ومُعافى، أساسه العدالة والمواطنة والتسامح والتصالح، كمدخل لعدالة انتقالية تمنع الصراع والحروب، وبالتالي فهو ليس جنوب ماقبل 67م، ولا جنوب مابعد 67م، ولا جنوب مابعد 90م، بل هو جنوب جديد لكل وبكل أبنائه.

المزيد في أخبار وتقارير الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم. واكد "الكازمي" ان قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد ناطق المجلس الانتقالي مطمئنا :لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مرة اخرى طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب