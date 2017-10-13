احمد بن بريك: لن نسمح بإي اقالة قادمة لأي مسئول جنوبي وسننتزع استقلال الجنوب
عدن((عدن الغد) خاص:
قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ان المجلس الانتقالي الجنوبي لن يسمح باي اقالة جديدة بحق أي مسئول جنوبي في الحكومة الشرعية اليمنية .
وكان بن بريك يخطب في الالاف من المحتشدين بساحة المعلا مساء يوم الجمعة .
وقال بن بريك انه خرج ورفاقه مع شعب الجنوب العربي لاجل تحرير واستقلال الجنوب .
ووجه بن بريك رسالة إلى شعب الشمال بالقول :"خلاص كل واحد يرجع إلى بيته وسنبقى متحابين اشقاء إلى الأبد مؤكدا ان في جعبته أسرار كثيرة لكن الأيام ستكشفها .
واضاف قائلا :" الشماليون وحكومة معاشيق يريدون نهب ثروات الجنوب العربي وحضرموت بالذات لكن هذا محال عليهم , فجنوب اليوم ليس جنوب الأمس
وقال :" قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي تضع النقاط على الحروف فنحن في إجتماعاتنا نضع رؤى مستقبلية للدولة الجنوبية و اقالتنا صنعت من انفسنا أبطال في قلوب ابناء حضرموت والجنوب
وقال بن بريك ان التحالف العربي يدعم المحافظات الجنوبية المحررة ( الجنوب العربي ) عبر الحكومة الشرعية فقد قدمت السعودية 8 مليار دولار و ودولة الإمارات العربية قدمت 7 مليار لكن حكومة معاسيق اكلتها .
واكد انه لا بد من استقلال الجنوب العربي عن الجمهورية العربية اليمنية مشددا بالقول :" نحن مع ثورة شعب الجنوب ولن يهدأ لنا بال حتى استقلال الجنوب ."
وقال بن بريك :" أكن الاحترام والتقدير لكل حضرمي وقوفه معنا اثناء قيادتنا لمحافظة حضرموت , فقد تحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بفضلنا وليس بفضل سكان الفنادق .
واضاف :" موكب حضرموت هو أكبر موكب جنوبي سيسجله التاريخ , وهذا يدل على أن حضرموت هي عمق ورئة الجنوب .
وخاطب حكومة هادي بالقول :" ياحكومة معاشيق لن نسمح بعد هذا اليوم باقالة اللواء الزميل فرج البحسني او شلال علي شائع لأن القوات التي بنيناها في حضرموت وعدن ستقف مع شعب الجنوب , فكفى مهازل واستعراض مزايدة .
واختتم بالقول :" غدا في كلمة الأخ الرئيس الزبيدي ستسمعون توجهات المجلس الإنتقالي الجنوبي للفترة القادمة و نخاطب المسؤولين الجنوبيين إياكم وبيع أو خيانة وطنكم الجنوب .
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