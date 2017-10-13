احمد بن بريك: لن نسمح بإي اقالة قادمة لأي مسئول جنوبي وسننتزع استقلال الجنوب

بن بريك متحدثا من على منصة ساحة المعلا مساء الجمعة

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ان المجلس الانتقالي الجنوبي لن يسمح باي اقالة جديدة بحق أي مسئول جنوبي في الحكومة الشرعية اليمنية .

وكان بن بريك يخطب في الالاف من المحتشدين بساحة المعلا مساء يوم الجمعة .

وقال بن بريك انه خرج ورفاقه مع شعب الجنوب العربي لاجل تحرير واستقلال الجنوب .

ووجه بن بريك رسالة إلى شعب الشمال بالقول :"خلاص كل واحد يرجع إلى بيته وسنبقى متحابين اشقاء إلى الأبد مؤكدا ان في جعبته أسرار كثيرة لكن الأيام ستكشفها .

واضاف قائلا :" الشماليون وحكومة معاشيق يريدون نهب ثروات الجنوب العربي وحضرموت بالذات لكن هذا محال عليهم , فجنوب اليوم ليس جنوب الأمس

وقال :" قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي تضع النقاط على الحروف فنحن في إجتماعاتنا نضع رؤى مستقبلية للدولة الجنوبية و اقالتنا صنعت من انفسنا أبطال في قلوب ابناء حضرموت والجنوب

وقال بن بريك ان التحالف العربي يدعم المحافظات الجنوبية المحررة ( الجنوب العربي ) عبر الحكومة الشرعية فقد قدمت السعودية 8 مليار دولار و ودولة الإمارات العربية قدمت 7 مليار لكن حكومة معاسيق اكلتها .

واكد انه لا بد من استقلال الجنوب العربي عن الجمهورية العربية اليمنية مشددا بالقول :" نحن مع ثورة شعب الجنوب ولن يهدأ لنا بال حتى استقلال الجنوب ."

وقال بن بريك :" أكن الاحترام والتقدير لكل حضرمي وقوفه معنا اثناء قيادتنا لمحافظة حضرموت , فقد تحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بفضلنا وليس بفضل سكان الفنادق .

واضاف :" موكب حضرموت هو أكبر موكب جنوبي سيسجله التاريخ , وهذا يدل على أن حضرموت هي عمق ورئة الجنوب .

وخاطب حكومة هادي بالقول :" ياحكومة معاشيق لن نسمح بعد هذا اليوم باقالة اللواء الزميل فرج البحسني او شلال علي شائع لأن القوات التي بنيناها في حضرموت وعدن ستقف مع شعب الجنوب , فكفى مهازل واستعراض مزايدة .

واختتم بالقول :" غدا في كلمة الأخ الرئيس الزبيدي ستسمعون توجهات المجلس الإنتقالي الجنوبي للفترة القادمة و نخاطب المسؤولين الجنوبيين إياكم وبيع أو خيانة وطنكم الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم. واكد "الكازمي" ان قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد ناطق المجلس الانتقالي مطمئنا :لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مرة اخرى طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب