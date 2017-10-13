السفارة اليمنية بتونس تُحيي الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر والذكرى الـ 54 لثورة أكتوبر المجيدتين

أحيت السفارة اليمنية بتونس الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017م وذلك في مقر السفارة بالعاصمة التونسية .

وفي الاحتفال الذي شارك فيه أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية برئاسة سعادة السفير عبد الناصر باحبيب سفير اليمن في تونس وحضور أبناء اليمن المقيمين في تونس والطلاب الدارسين استمع إلى النشيد الوطني ، وألقى سعادة السفير باحبيب كلمة نوه فيها إلى أهمية المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوب اليمنيين الأحرار والقيم التي تستلهم من ذكرى الثورتين المجيدتين لاسيما في الوقت الراهن والظروف العصيبة التي تعيشها البلاد والاستهداف الممنهج للثورة وقيمها من قبل المليشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة الخطرة وأهمية الاستفادة من دروس التاريخ واستلهام العبر من الثورتين الخالدتين .

وفي الحفل جرى تكريم أحد الطلاب اليمنيين المتفوقين كما تخلل الحفل عدد من الأناشيد والأغاني الوطنية التي ترسخت في وعي اليمنيين عن الثورة منذ أكثر من نصف قرن ولا تزال تلامس وجدانهم وتستدعي حرصهم على المكتسبات التاريخية التي قدم الشعب من أجلها جل تضحياته وقدم الشهداء أرواحهم رخيصة في سبيل إنجازها .

المزيد في أخبار وتقارير الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم. واكد "الكازمي" ان قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد ناطق المجلس الانتقالي مطمئنا :لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مرة اخرى طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب