الاسير المرقشي من داخل زنازين الاحتلال يهنئ شعب الجنوب بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

هنئ عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عباد المرقشي العبادي من داخل زنازين الاحتلال اليمني في صنعاء ابناء الجنوب قاطبة من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا بالعيد الـ54 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجريته شخصيا بالاسير احمد عباد المرقشي العبادي عشية احتفالات شعب الجنوب الابي باعياد ثورة 14 اكتوبر والـ30 من نوفمبر الذي نقل تحياتة وتبريكاتة لشعب الحنوب الابي الصامد الصابر بعيد ثورة 14 اكتوبر المجيدة.

كما حيى المرقشي الروح النضالية والارادة الفولاذية الذي يتحلى بها شعب الجنوب في الصمود والاستبسال في وجة الاحتلال اليمني الغاشم، ذلك الشعب المكافح الذي سطر اروع ملامح الفداء والتضحية وتحرير ارض الجنوب من مليشيات الاحتلال اليمني.

داعيا ابناء الجنوب إلى وحدة الصف ونبذ التفرقه في هذا هذة المرحلة العصيبة من مراحل النضال، وقال: اننا كاسرى في زنازين الاحتلال يولمنا مثل هذة التفرقة والتشرذم والاحتفال في اكثر من ساحة في ظل ظروف ، وعلى القيادات الجنوبية ان تكون اكثر حرصا على وحدة الصف الجنوبي الجنوبي.

*من عبدالرقيب السنيدي

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