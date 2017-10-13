القيادي ايمن عسكر يدعو للإحتشاد بخور مكسر
الجمعة 13 أكتوبر 2017 10:17 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دعا القيادي في المقاومة الجنوبية ايمن عسكر ابناء الجنوب الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر احياء لذكرى ثورة 14 اكتوبر.
وقال عسكري في بيان بعث به لصحيفة"عدن الغد" انه يقدم التهاني للشعب الجنوبي بهذه المناسبة ويدعوهم للمشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بالاحتشاد الى جانب قيادات المقاومة الجنوبية بخور مكسر.
واكد "عسكر" ان ذكرى ثورة اكتوبر ستكون مناسبة للتجديد على حق الجنوب وشعبه في الحصول على حريته واستقلاله .
تعليقات القراء
282385
[1] أيمن عسكر. ..المطلوب اسمه كامل .وماذا كان قبل أن يعين في هذا المنصب.
الجمعة 13 أكتوبر 2017
أبو احلام | عدن الجنوب
مجرد سؤال.
282385
[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الجمعة 13 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
حصحص الحق وإلعبوا غيرها والجنوب لأحراره لا لمن يبيعه .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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