القيادي ايمن عسكر يدعو للإحتشاد بخور مكسر

دعا القيادي في المقاومة الجنوبية ايمن عسكر ابناء الجنوب الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر احياء لذكرى ثورة 14 اكتوبر.

وقال عسكري في بيان بعث به لصحيفة"عدن الغد" انه يقدم التهاني للشعب الجنوبي بهذه المناسبة ويدعوهم للمشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بالاحتشاد الى جانب قيادات المقاومة الجنوبية بخور مكسر.

واكد "عسكر" ان ذكرى ثورة اكتوبر ستكون مناسبة للتجديد على حق الجنوب وشعبه في الحصول على حريته واستقلاله .

المزيد في أخبار وتقارير "النخبة الشبوانية" باليمن.. إنجازات أمنية كبيرة في فترة قياسية بمساندة ودعم قوات التحالف العربي تمكنت قوات "النخبة الشبوانية" من تحقيق إنجازات أمنية كبيرة بمحافظة شبوة، شرق اليمن، في فترة قياسية من خلال تعزيز الأمن وتطهير الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم. واكد "الكازمي" ان قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد

تعليقات القراء





