عاجل : اصابة مدير شرطة كابوتا ومقتل احد افراد الشرطة باشتباك مع مسلحين
الجمعة 13 أكتوبر 2017 02:06 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
اصيب مدير شرطة كابوتا العقيد علي منصور وقتل احد افراد قسم الشرطة قبل دقائق من الان اثر اشتباك مع مسلحين.
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد علي منصور اصيب بجراح فيما قتل احد افراد الشرطة ويدعى "الخضر سعيد" في اشتباك مع مسلحين .
وبحسب المصدر فقد وقع الاشتباك بمحيط منزل يشهد نزاعا بين مقتحمين ومالكين للمنزل بحي التقنية .
واشار المصدر الى ان مسلحين اقتحموا منزل مواطن من ابناء المحافظات الشمالية قبل ان تصل الشرطة في محاولة لاخراجهم منه قبل ان يندلع الاشتباك .
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