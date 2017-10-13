

قالت اسرة الشهيد حسين قماطة وهو مدير امن سابق لمديرية رصد بمحافظة ابين ان لا تشييع قريب لجثمانه.

وقالت الاسرة في بيان قصير اصدرته وتلقته صحيفة عدن الغد ان قتلة قماطة لايزالون يسرحون ويمرحون.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح من أولياء دم الشهيد حسين أحمد قماطه

في البدء نهني ابناء شعبنا الجنوبي الابي بالذكرى ال 54 لثورة الرابع من عشر المجيدة ،ونتمنى من الله العالي القدير أن يعيدها علينا في العام القادم وقد تحقق لابنا شعبنا الجنوبي حلمهم الأكبر في بناء دولتهم المستقلة ذات السيادة التي في ظلها ينعم الجميع بالأمن والأمان والحياة المستقرة والمزدهره .

وفيما يخص الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية حول أن أولياء دم الشهيد حسين قماطه قد قرروا دفن جثمانه الطاهر ،فإننا نعلن للجميع عدم معرفتنا بذلك الأمر وان هذه الأخبار ليس لها اي أساس من الصحه ،لاسيما وان القتلة مازالوا طليقين يسرحون ويمرحون في ظل ممانعة قيادة الأمن في محافظة عدن من تنفيذ أوامر النيابة العامة بتسليمهم للتحقيق .

وأننا بإذن الله تعالى سوف نصدر بيان تفصيلي ،بعد عيد الثورة، نشرح فيه كل الخطوات التي قمنا بها خلال الشهرين الماضين من اغتيال شهيدنا حسين قماطه بكل وضوح وشفافية ومدعم بالوثائق حتى يكونون الجميع على علم وبينه بهذا الأمر ومايحاط به من اسرار ؛

والله من وراء القصد

عن أولياء دم الشهيد حسين

أحمد قماطه

أخيه حسن احمد قماطه

الخميس 12/ 10/ 2017

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : اصابة مدير شرطة كابوتا ومقتل احد افراد الشرطة باشتباك مع مسلحين اصيب مدير شرطة كابوتا العقيد علي منصور وقتل احد افراد قسم الشرطة قبل دقائق من الان اثر اشتباك مع مسلحين. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد علي منصور اصيب اسرة الشهيد قماطة : لا تشييع لجثمان الشهيد والقتلة يسرحون ويمرحون قالت اسرة الشهيد حسين قماطة وهو مدير امن سابق لمديرية رصد بمحافظة ابين ان لا تشييع قريب لجثمانه.وقالت الاسرة في بيان قصير اصدرته وتلقته صحيفة عدن الغد ان قتلة قماطة الشيخ جمال بن عطاف يدعو إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 14أكتوبر بالمعلا ويقدم دعما لنقل الحشود دعا الشيخ جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف والناشط الاجتماعي والإعلامي دعا أبناء الجنوب في كل مناطق ومراكز الجنوب للمشاركة الفاعلة والحضور لإنجاح الفعالية التي