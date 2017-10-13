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الشيخ جمال بن عطاف يدعو إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 14أكتوبر بالمعلا ويقدم دعما لنقل الحشود 

الجمعة 13 أكتوبر 2017 01:20 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:


دعا الشيخ جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف والناشط الاجتماعي والإعلامي دعا أبناء الجنوب في كل مناطق ومراكز الجنوب للمشاركة الفاعلة والحضور لإنجاح الفعالية التي ستقام في شارع الشهيد مدرم بالمعلا بمناسبة الذكرى 54لثورة 14أكتوبر وتاييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي وانتصارا ووفاءا لشهداء الجنوب الأبطال وتضحيات الشعب الجنوبي العظيم .
الشيخ بن عطاف دعا اللجان في الداخل إلى مضاعفة الجهود للحشد وتوفير الاحتياجات اللازمة للمناطق والمراكز لإظهار الفعالية بما يليق وتضحيات شعب الجنوب .
وفي هذا السياق أعلن الشيخ جمال بن عطاف عن دعمه لنقل الحشود إلى المعلا بتوفير مواصلات دفعة أولى كالتالي :
7 سيارات لمركز مديرية رصد-
3 سيارات مركز الصفأة-
3 سيارات مركز رخمة-
5 سيارات جبل الصحراء-
3 سيارات سرار-
3 سيارات العمري

وفي دفعة ثانية أعلن الشيخ جمال بن عطاف يوم الخميس 12اكتوبر 2017م أيضا عن دعمه بدفعة ثانية مواصلات لنقل الحشود إلى المعلا من مديرية خنفر -جعار وضواحيها ومن بعض القرى النائية في يافع للمشاركة في الذكرى 54لثورة 14أكتوبر تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك بالتالي :
-30باص لمراكز مديرية خنفر وجعار .
-2سيارة منطقة الردع والغرير.
- 3سيارات ولخ ومحلى والزمعر وخيرة العليا سائلا المولى عز وجل ان يوفق شعب الجنوب لنيل استقلاله وأن يرحم الشهداء الأبرار ويشفي الجرحى .


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الشيخ جمال بن عطاف يدعو إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 14أكتوبر بالمعلا ويقدم دعما لنقل الحشود 
دعا الشيخ جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف والناشط الاجتماعي والإعلامي دعا أبناء الجنوب في كل مناطق ومراكز الجنوب للمشاركة الفاعلة والحضور لإنجاح الفعالية التي




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