قوات التدخل السريع والحزام الأمني بأبين تتفقد بعض المناطق

قامت قوات التدخل السريع والحزام الأمني بمحافظة أبين بقيادة اللواء عبداللطيف السيد صباح اليوم بجولة تفقدية إلي مديريات الوضيع وموديه ومنطقة لحمر والخبر ..



وبحسب العميد صالح العميري ابو قحطان الذي رافق السيد في زيارته فإن الحملة تهدف إلى ملاحقة ماتبقى من عناصر الإرهاب والتخريب التي لاتزال مختبئة في بعض الأمكان..

وأكد ابو قحطان أنهم ماضون في ملاحقة تلك العناصر التي عاثت فساد في أبين ونشرت الذعر والرعب والخوف في أوساط المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الحملة لن تقف عند حد معين وستحاول بعون الله إرساء دعائم الأمن والسكينة..

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : اصابة مدير شرطة كابوتا ومقتل احد افراد الشرطة باشتباك مع مسلحين اصيب مدير شرطة كابوتا العقيد علي منصور وقتل احد افراد قسم الشرطة قبل دقائق من الان اثر اشتباك مع مسلحين. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد علي منصور اصيب اسرة الشهيد قماطة : لا تشييع لجثمان الشهيد والقتلة يسرحون ويمرحون قالت اسرة الشهيد حسين قماطة وهو مدير امن سابق لمديرية رصد بمحافظة ابين ان لا تشييع قريب لجثمانه.وقالت الاسرة في بيان قصير اصدرته وتلقته صحيفة عدن الغد ان قتلة قماطة الشيخ جمال بن عطاف يدعو إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 14أكتوبر بالمعلا ويقدم دعما لنقل الحشود دعا الشيخ جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف والناشط الاجتماعي والإعلامي دعا أبناء الجنوب في كل مناطق ومراكز الجنوب للمشاركة الفاعلة والحضور لإنجاح الفعالية التي