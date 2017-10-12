قوات التدخل السريع والحزام الأمني بأبين تتفقد بعض المناطق
الخميس 12 أكتوبر 2017 11:38 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
قامت قوات التدخل السريع والحزام الأمني بمحافظة أبين بقيادة اللواء عبداللطيف السيد صباح اليوم بجولة تفقدية إلي مديريات الوضيع وموديه ومنطقة لحمر والخبر ..
وبحسب العميد صالح العميري ابو قحطان الذي رافق السيد في زيارته فإن الحملة تهدف إلى ملاحقة ماتبقى من عناصر الإرهاب والتخريب التي لاتزال مختبئة في بعض الأمكان..
وأكد ابو قحطان أنهم ماضون في ملاحقة تلك العناصر التي عاثت فساد في أبين ونشرت الذعر والرعب والخوف في أوساط المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الحملة لن تقف عند حد معين وستحاول بعون الله إرساء دعائم الأمن والسكينة..
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