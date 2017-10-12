محلل سياسي جنوبي : الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين

قال المحلل السياسي الجنوبي ثابت حسين صالح ان الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين.

واكد ثابت ان الوضع الحالي الذي نشأ بعد الغزو الثاني الحوفاشي للجنوب عام 2015م هو وضع حرب وتحرر ونضال من أجل استعادة الاستقلال الجنوبي.

وتابع قائلا :" صحيفة "الثورة" الصادرة في صنعاء ترى أنه " ليس من حق شعب الجنوب الاحتفال بعيد ثورة أكتوبر طالما والجنوب تحت الاحتلال الاماراتي" !

هذه الرؤية الحوثية تتطابق تماما مع رؤية حزب الإصلاح !

على اي حال ومن واقع تجربة شعب الجنوب الاستعمار هو الاستعمار ، أكان بلباس أجنبي أم بلباس يمني .

الجنوبيون اعتبروا وضع مابعد 1994 وضع "الوحدة بالقوة" احتلال . ومن باب التذكير أورد لكم شهادة شاهد من أهلها هو الفريق علي محسن الذي اعترف ان " علي عبدالله صالح حكم الشمال بالاستبداد والجنوب بالاستعمار ".

الوضع الحالي الذي نشأ بعد الغزو الثاني الحوفاشي للجنوب عام 2015م هو وضع حرب وتحرر ونضال من أجل استعادة الاستقلال الجنوبي .

الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين.

لأخواننا في الشمال نقول زمن الوصاية على الجنوب ولى وإلى غير رجعة . الاعتراف بالحقائق والتعايش معها أفضل من دس الأنوف في رمال الوهم والتضليل وسفك دماء الأبرياء في سبيل مصالح تجار الحروب والفيد .

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